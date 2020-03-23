2020-03-23T16:38:09+03:00
Общество

В Минтрансе Крыма объяснили, как и где можно оплатить проезд банковской картой

К проекту «Цифровая среда» на полуострове присоединились 18 автоперевозчиков
Надежда ДАЦЮК
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Валидаторы в транспорте начали устанавливать в 2019 годуВалидаторы в транспорте начали устанавливать в 2019 годуФото: архив "КП"
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В крымском общественном транспорте продолжают устанавливать оборудование для автоматизированной оплаты проезда. Возможность расплачиваться картой появилась в прошлом году благодаря проекту «Многофункциональная карта жителя Республики Крым» Правительства Крыма.

- В настоящее время автоматизированная система оплаты за проезд работает в тестовом режиме. На сегодняшний день более 120 единиц общественного транспорта в различных городах и районах Крыма уже оснащены специальными устройствами для приема безналичной оплаты за проезд, - рассказал заместитель министра транспорта Республики Крым Андрей Ксензов.

К проекту «Цифровая среда», по его словам, присоединились 18 автоперевозчиков, в числе которых ООО «Крымтранс», ООО «Евпатранс+», ООО «Трасса», МУП РК «Чистота и порядок», ООО «Ленинское автотранспортное предприятие № 14339», МУП РК «Торговая сеть Белогорье» и другие.

1.КАКИЕ КАРТЫ ПРИНИМАЮТСЯ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ ОПЛАТЫ?

Оплачивать проезд можно как картой банка РНКБ, так и других российских банков. Вы подносите карту к валидатору, установленному в автобусе или троллейбусе, и устройство автоматически списывает необходимую сумму с банковского счета.

2.КАК ОПЛАЧИВАТЬ ПРОЕЗД ЛЬГОТНИКАМ?

Если у пассажира есть право на бесплатный проезд, ему нужно до 1 июня обратиться в отделения органов социальной защиты населения по месту жительства и написать заявление. После этого на его бесконтактную карту внесут информацию о льготах, и банковская карта становится многофункциональной. Если льготник приложит ее к валидатору, со счета не будут списываться деньги, система автоматизированной оплаты проезда (АСОП) просто зафиксирует факт поездки.

Получить бесконтактную карту можно бесплатно в отделениях банка. Если же у вас обычная карта, процесс замены займет 10-15 минут.

3.МОГУТ ЛИ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАРТАМИ В ТРАНСПОРТЕ ДЕТИ?

Юные пассажиры тоже могут оплачивать проезд картой, если она у них есть. Напомним, что недавно в РНКБ появилась возможность открыть детскую банковскую карту, она выпускается как дополнительная к платежному средству родителей. Выдано более 10 000 детских карт.

ОФИЦИАЛЬНО

Алексей Свиридюк, Генеральный директор ООО «Цифровая среда»:

- Безналичная система оплаты за проезд позволяет существенно экономить время всех участников процесса, как пассажиров, так и водителя. К тому же, это наиболее цивилизованный современный способ оплаты услуги, который давно практикуется в нашей стране и в мире.

КСТАТИ

В условиях пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения рекомендует использовать безналичные методы оплаты, поскольку купюры становятся дополнительным источником распространения вирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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