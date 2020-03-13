Концертов не будет: Массовые мероприятия в честь «Крымской весны» отменили по всей республике

В связи с угрозой распространения коронавируса в Симферополе отменили несколько массовых мероприятий, посвященных шестой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Корректировки в расписание празднования внесли накануне. Более того, массовые мероприятия - концерты, ярмарки и спортивные соревнования - отменены по всем муниципалитетам Крыма.

В Симферополе на 18 марта планировалось проведение развлекательной программы со спортивными состязаниями, выставками и ярмарками. Вечером на площади им. Ленина должен был пройти концерт. Однако 13 марта на сайте администрации появилась уточняющая информация по праздничной программе, в которой проведение указанных мероприятий отсутствует.

При этом на 16 марта запланировано возложение цветов к памятникам Вежливым людям и Народному ополчению всех времен. Классные часы в школах города, посвященные всероссийскому референдуму, также не отменили.

В силе осталась и акция по высадке 200 деревьев у мемориала на месте массовых расстрелов советских граждан в микрорайоне Маршала Жукова, которая запланирована на 18 марта.

Информацию о частичной отмене нескольких массовых мероприятий в городе КП-Крым подтвердили и в администрации Симферополя, Министерстве культуры и в аппарате Совета министров.

- Намеченная на 18 марта программа с 11.00 до 16.00, а также программа с 18.00 до 22.00 отменены, - сообщил КП-Крым Вадим Мозговой, заместитель руководителя аппарата Совета министров республики - начальник Главного управления по организационным вопросам.

По его словам, все ведомства, ответственные за организацию праздничных мероприятий, получили соответствующие уведомления.

- Отмена массовых мероприятий касается и других городов Крыма, а не только Симферополя, - подытожил Мозговой.

Отдельно стоит заметить, что симферопольский цирк им. Бориса Тезикова также временно прекратил свою работу. Двери цирка будут зарыты для посетителей с 13 марта по 13 апреля, сообщили в руководстве учреждения.

Ранее КП-Крым писала, что из 7-й городской больницы Симферополя был выписан первый пациент, который попал на карантин с подозрением на коронавирус. Ряд анализов и тестов дали отрицательный результат.

По данным крымского Роспотребнадзора, сегодня на полуострове не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом.

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