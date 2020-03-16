Sprintbox – комфортный сервис по предоставлению виртуальных серверов на базе KVM-виртуализации

В настоящее время доступно тестирование KVM VDS Sprintbox для размещения своих сайтов, ботов, приложений и масштабных энтерпрайз-решений. Данный проект представляет собой совершенно иной подход к хостингу VDS. Виртуальные серверы названы боксами. Разработан комфортный сервис «Спринтбокс» с интуитивно понятным интерфейсом. С ним вы очень быстро получаете доступ к управлению серверами.

Sprintbox VDS работает на суперскоростях, его стоимость составляет от 159 рублей. Что получает клиент, заказывая такой сервис? Плюсов и выгод достаточно много. Они разнообразные: NVMe-диски, бесплатные бекапы и снапшоты, дата-центр Tier III.

Можно использовать IPv6-адреса, настраивать приватную сеть и файрвол, добавлять бесплатные SSL-сертификаты для сайтов, регистрировать новые домены.

Расскажем по порядку обо всех плюсах и достоинствах проекта:

- NVMe-диски – невероятно быстрые VDS, их скорость работы мало с чем сравнима.

- Дата-центр Tier III обеспечивает на 100% стабильность и безопасность.

- Панель управления комфортная, ею чрезвычайно приятно и удобно пользоваться любому человеку.

- Вы бесплатно получаете бекапы, снапшоты (3 резервные копии, 1 актуальные снапшот).

- Есть приватная сеть, файрвол.

- Техподдержка круглосуточная, без выходных и праздников, предоставляется сотрудник поддержки.

- Запуск идет предельно быстро.

- Дополнительно есть диск для хранения архивных и статистических сведений. Диск называется «Айс Сторадж», он подключается к VDS.

- Доступны кастомные образы и предустановленные образы ОС.

Из вышесказанного понятно, что управление Спринтбоксом осуществляется не только с высоким комфортом, но и предельно быстро. Другое новшество заключается в том, что боксам не нужен неусыпный контроль. Также не потребуется осуществлять большое количество различных настроек. Их набор минималистичный, но это, скорее, удобство, чем минус. У вас всегда под рукой основные инструменты, пользоваться которыми легко и просто. Поэтому можно уделить время более важным вещам, чем работа с настройками.

Следующее достоинство Sprintbox – возможность устанавливать какие-либо приложения, которые вам требуются. Также идет сохранение резервных копий, доступна переустановка операционной системы, причем все это возможно в одно нажатие клавиши мышки.

Новый проект дает возможность вместо помощи администраторов, которая не всегда бывает на высшем уровне, делать все самому, даже не обладая особыми знаниями в админуправлении. Вам не нужно знать даже, как управлять простейшими VDS-агрегатами!

Создатели сервиса взяли за основу технологии, которые были проверены многократно и давно доказали свою эффективность. Не были забыты и потребности современного человека, который приобретает VDS-хостинг. В итоге получен экономично целесообразный, но продуктивный проект. Sprintbox более удобный, чем виртуальный хостинг, дешевле, чем VDS.

Клиент может поставить новейшие операционки, например, ОС Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora, FreeBSD и другие. Установка идет в одно нажатие клавиши. Сервис непрерывно улучшается и совершенствуется, поэтому постоянно создаются другие ОС, которые доступны для установки.

Теперь о панели управления. Она современная, минималистичная и практичная. Здесь пользователь сможет в один клик создавать или удалять боксы, работать с резервными копиями. Можно восстанавливать те боксы, которые вы удалили раньше. В одно нажатие клавиши мышки можно переустановить опреационки, работать с информационными данными по VNC. Еще клиенту легко с помощью такой ПУ управлять доменами и оплачивать сервисы.

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