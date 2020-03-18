В Крыму сотрудники ФСБ и МВД накрыли подпольную оружейную мастерскую, расположенную прямо в частном доме.

Она входила в целую сеть из 10 подобных «заведений», разбросанных по всей стране. Там занимались модернизацией оружия, восстанавливали боевые свойства гражданских образцов и изготавливали боеприпасы. Все мастерские были оснащены специализированным оборудованием.

Во время обысков у нелегальных оружейников изъяли 193 единицы огнестрельного оружия самых разных видов. Среди них - 4 пулемета, 11 автоматов, 7 пистолетов-пулеметов, а также 92 винтовки, карабина и ружья. Нашлись в мастерских и 79 револьверов и пистолетов, в том числе зарубежные «Colt», «Glock», «Beretta», а также два гранатомета и 13 ручных осколочных гранат.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/767195" frameborder="0"></iframe> В Крыму ФСБ накрыла подпольную оружейную мастерскую.Оперативное видео УФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю

Изъяли оперативники около 8 тысяч патронов различного калибра, более 7 килограммов тротила и пороха, два глушителя и 16 взрывателей.

Кроме того, в мастерских нашлись стволы, затворы, барабаны и другие составные части оружия, а также фрагменты боеприпасов: пули, капсюли, гильзы.

Работали в оружейных мастерских жители 16 регионов России, в том числе - и Крыма. -

- Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с изготовлением и сбытом оружия, продолжаются, - подчеркнули в Центре общественных связей ФСБ России.

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