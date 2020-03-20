В плену коронавируса: Крымчане не могут покинуть Грузию из-за закрытых границ

- Перекрыли границу. Не можем вернуться домой, - это сообщение пришло от крымчанки, которая застряла в Грузии вместе со своим молодым человеком во время путешествия.

Машины перед перевалом выстроились в очередь. Фото: личный архив

В качестве мер профилактики заражения коронавирусом 16 марта Грузия перекрыла границу для иностранцев. Россияне могут выехать из страны, но вот добраться до границы непросто.

ПОДЗАГ

Анна и Артем планировали свою поездку за полгода, а билеты купили за несколько месяцев. Из Крыма они выехали 10 марта, а 11-го уже были в Грузии.

- Когда мы выезжали, в России было около двух десятков заболевших коронавирусом. В Грузии мы тоже следили за ситуацией: только 13 человек, - вспоминает Анна.

За сутки пара из Крыма добралась до Тбилиси.

- На границе у нас измерили температуру и пропустили. В городе мы заселились в хостел. Несколько дней ходили на экскурсии, в рестораны, паники никакой не было. Ситуация резко ухудшилась только 16 марта, когда перекрыли границу, - делится Артем.

РЕСТОРАНЫ ЗАКРЫЛИСЬ, ТАКСИСТЫ РАЗЪЕХАЛИСЬ

На тот момент в Грузии зафиксировали уже около 30 заболевших новым типом коронавируса. Выезжать крымчане планировали 17 марта и не думали, что у них могут возникнуть проблемы, ведь россиянам выезд никто не запрещал.

- Вслед за границей начали закрываться и рестораны. Хорошо, что нашего хостела это не коснулось, а то бы на улице оказались. Конечно, мы сразу начали искать варианты, как вернуться домой. За продуктами теперь ходим в супермаркет. Там весь персонал в медицинских масках и перчатках, - делится крымчанка.

Но закрытые рестораны не главная проблема наших земляков. Дело в том, что границу между Грузией и Россией можно пересекать только на транспорте, а между КПП двух стран «Верхний Ларс» находится трехкилометровая нейтральная зона. До перекрытия границы туристов через нейтральную зону возили таксисты с российскими номерами и двойным гражданством. Теперь они не ездят, потому что это запрещено.

Многие рестораны в Грузии закрылись. Фото: личный архив

РЕЙСЫ ОТМЕНЯЮТ, А ЦЕНЫ ПОВЫШАЮТ В 10 РАЗ

- 15 марта мы купили билет на автобус Тбилиси-Владикавказ, который должен был отправиться 19 марта. Но 16 марта пришло сообщение, что рейс отменен, - жалуется Анна.

Найти таксиста, который довез бы крымчан до российской границы оказалось непросто.

- Сразу же цены подскочили в несколько раз! Таксисты стали требовать по 5 тысяч за человека до границы. Хотя раньше можно было доехать за 500 рублей до Владикавказа, - проясняет ситуацию наша туристка.

Тогда крымчане начали искать попутки - помочь им выбраться из «плена» могли только российские туристы на машинах.

- Но и тут оказалось все непросто: желающих выехать много, а вот отдыхающих с машинами - дефицит. Нашли одну женщину, но нас обманули. Другого водителя не хотели выпускать на летней резине, - рассказывает Артем.

Тогда за помощью крымчане обращались в консульство России. Думали, что будет организован выезд россиян автобусами. Но ответа и помощи они до сих пор так и не получили.

- Мы общались с ребятами из Нижнего Новгорода, их 15 человек. Тоже застряли в Грузии. Они звонили российскому консулу в Тбилиси и получили ответ: эвакуация граждан РФ из Грузии не планируется, - отмечает Анна.

Военно-Грузинская дорога проходит через Крестовый перевал, который часто закрывают из-за погоды. Фото: личный архив

Наконец, 19 марта ребятам удалось найти попутку: но вот беда, еще с 16 марта ухудшилась погода. И не пускает никого из Грузии и обратно отнюдь не политика и не коронавирус - перевал перед границей замело снегом.

- Сейчас мы ждем, пока откроют перевал. Здесь работает всего один магазин. Если застрянем надолго, то даже не знаю, что будем делать. Жить нам негде, потому что все гостиницы около перевала закрыты, - сетует крыманка.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По состоянию на 19 марта несколько сотен россиян вывезли авиарейсами авиакомпаниями из Черногории, Латвии, Узбекистана, Словении. Сейчас, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, прорабатывается вопрос эвакуации граждан РФ из Чили, Марокко, других стран.

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