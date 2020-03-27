2020-03-27T11:50:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Крыму из-за коронавируса: Пенсионный фонд прекращает выдавать справки

Консультировать граждан в режиме повышенной готовности из-за коронавируса будут по телефону
Анастасия ЖУКОВА
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Пенсионеров будут консультировать по телефонуПенсионеров будут консультировать по телефонуФото: Анастасия ЖУКОВА
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Пенсионный фонд в Крыму из-за угрозы коронавируса ограничил запись на консультации до 1 мая. Клиентская служба теперь граждан, желающих просто поговорить, не принимает.

- 80% записи - это консультации. Люди хотят посетить клиентскую службу, и это граждане в возрасте 65+. Мы людей теперь обзваниваем, даем консультации в телефонном режиме, - рассказала на заседании оперативного штаба Людмила Кудрявцева, управляющий Отделением ПФР по Республике Крым.

Глава Крыма Сергей Аксенов решение ПФР поддержал.

- Я понимаю, людям нужна поддержка психологическая, пообщаться с клиентской службой, время провести. Но так быть не должно, - заявил Аксенов, отметив, что в противном случае Пенсионный фонд может стать главным очагом распространения заболевания.

Во избежание прямых контактов клиентская служба ПФ прекращает выдачу всех справок, кроме справки о размере пенсии. Предоставлять информацию другим учреждениям (банкам, органам труда и соцзащиты) Пенсионный фонд будет самостоятельно, механизмы взаимодействия уже отработаны.

- Из двух тысяч обращений у нас тысяча - справки, - отметила Людмила Кудрявцева.

При входе в клиентские службы теперь стоят ящики, где граждане могут оставить письменное обращение во избежание личного контакта с работниками.

За получением СНИЛС в Пенсионном фонде советуют обращаться в МФЦ. Туда, напомним, теперь можно попасть только по предварительной записи.

Кроме того, решения о выдаче материнского капитала теперь Пенсионный фонд будет принимать без заявлений, уведомление автоматически поступит маме через пять дней.

При этом работники ПФР продолжат приходить в офис.

- Удаленного доступа у работников Пенсионного фонда нет, мы мы завязаны на работе с персональными данными, - подчеркнула Людмила Кудрявцева.

КСТАТИ

Людмила Кудрявцева заверила, что несмотря на объявленные выходные, выплачивать пенсии начнут вовремя, с 4 апреля. Все необходимые документы уже сформированы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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