Комендантский час в Крыму: введут ли из-за коронавируса

Президент объявил нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля, чтобы остановить распространение инфекции, а граждане решили, что им дали семь дней весенних выходных для шашлыков и прогулок. Хорошая погода в Крыму только подстрекает нарушителей. Призывы остаться дома от чиновников и от врачей работают только на небольшую, наиболее сознательную часть общества, поэтому введение более жестких мер - лишь вопрос времени. Введут ли в Крыму комендантский час? Рассуждала «Комсомолка».

ЧТО ТАКОЕ КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС

Комендантским часом называют всеобщий запрет для нахождения на улицах для всех, у кого нет на то особого разрешения, чтобы поддерживать порядок и уменьшить число жертв во время чрезвычайного или военного положения.

Комендантский час может вводиться круглосуточно или для определенного времени суток.

ВВЕЛИ ЛИ В РОССИИ КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

По состоянию на 30 марта 2020 года, в РФ нигде нет комендантского часа как такового.

В качестве мер профилактики в некоторых регионах (Москва, Московская, Мурманская, Калининградская области) объявили тотальную самоизоляцию: никому нельзя покидать жилище, за исключением похода в магазин или на прогулку с собакой рядом с домом.

За соблюдением режима следят правоохранители, а также «умные» камеры видеонаблюдения, которые могут распознавать лица.

КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС В КРЫМУ: СОБИРАЮТСЯ ЛИ ВВОДИТЬ

В Республике Крым пока не решились последовать примеру Москвы и некоторых других субъектов РФ, несмотря на рекомендации премьер-министра Мишустина.

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал всех крымчан соблюдать меры безопасности и находиться дома, а руководителям всех учреждений и ведомств поручено организовать удаленную работу сотрудников.

- Чтобы не пришлось принимать меры, как в Москве… Смотрите внимательно за ситуацией, отправьте всех на удаленную работу! Любой человек, который ходит сейчас по коридору, является угрозой, - сказал Аксенов.

При этом не покидать свои дома предписано гражданам старше 65 лет, так как они – основная группа риска, пожилые чаще переносят болезнь в тяжелой форме.

В Крыму сейчас работают только магазины с товарами первой необходимостиФото: Михаил ПАТЛИС

Председатель Комитета Государственного Совета РК по вопросам здравоохранения Анна Рубель считает, что решение ввести комендантский час или режим полной самоизоляции по примеру Москвы может быть принято в любой момент.

- Председатель правительства РФ Михаил Мишустин рекомендовал всем регионам готовится к перенимать опыт Москвы по мерам профилактики распространения коронавирусной инфекции. И если руководитель правительства дал такой посыл, значит, нам нужно готовиться к такому непростому процессу. Теплая и солнечная погода в Крыму расслабляет наших граждан, и даже самые ответственные выходят на улицу прогуляться. Это неприемлемо, - отметила Анна Рубель в комментарии КП-Крым. - Только жесткая дисциплина может помочь справится с надвигающейся на Крым бедой. И, если честно, то введение комендантского часа позволило бы Крыму и дальше оставаться в относительно благополучном положении по коронавирусу. Стабильная ситуация в республике — это результат титанического труда Роспотребнадзора, Минздрава, правоохранительных органов и других служб. Чтобы им помочь, было бы правильнее ввести комендантский час. Решение в любом случае будет принимать оперативный штаб под руководством главы Крыма Сергея Аксенова. И если оно будет принято, крымчане однозначно поддержат.

А КАК У НИХ?

Комендантский час из-за коронавируса в разных странах мира

В Германии ввели комендантский час с 18 марта по 2 апреля в городе Миттертайх. Разрешено покидать дом только людям определенных профессий. Можно ходить в магазин и посещать врача. За нарушение можно сесть в тюрьму на два года или заплатить штраф.

В Греции ограничения ввели 23 марта, правила – такие же, как и в Германии: можно выходить в исключительных случаях. Нарушителям – штраф.

Комендантский час ввели в штате Нью-Джерси (США) с 20.00 до 5.00. Также жестко ограничили передвижение Нью-Йорк, Калифорния, Луизиана, Огайо.

Во Франции комендантский час ввели только в нескольких городах, например, в Ницце, Ментоне. Время, когда действуют ограничения, разное. Например, в Ментоне граждан загоняют домой уже в 21.00, а в Ницце можно погулять до 23.00.

Кот-д-Ивуар ввел режим ЧП и ограничил въезд и выезд из города, где зарегистрировано больше всего больных.

Египет с 25 марта ввел комендантский час с 19.00 до 16.00, за нарушение штрафуют или даже сажают на полгода.

В Аргентине ввели общий карантин. Все, кто до 31 марта выйдет из дому не за продуктами или лекарствами, понесут уголовное наказание.

В королевстве Иордания с 21 марта войска оцепили столицу Амман, перемещаться между провинциями теперь запрещено, а по улице можно ходить только со спецпропуском. Наказание – до года тюрьмы.