Что нужно делать на карантине: Влажная уборка, дезинфекция и проветривание помещений

Находящимся в домашней изоляции по коронавирусу некогда скучать: Роспотребнадзор выдал рекомендации по дезинфекционным мероприятиям в жилых помещениях.

В ведомстве отмечают, что влажную уборку дома нужно проводить дважды в день, с особой тщательностью вымывая туалет, ванную и кухню. Салфетки, тряпки после уборки нужно хорошо промыть, но лучше выбросить. Дополнительно протирать дезинфицирующим раствором раз в день контактные поверхности - дверные ручки, краны, столы, спинки стульев и т.д.

Кухонную посуду следует не просто мыть, а дополнительно обдавать кипятком и сушить так, чтобы вода свободно стекала. Обладателей посудомоечной машины эта участь миновала. Стирать белье следует при температуре воды 60 градусов.

После уборки и мытья не забывать обрабатывать руки антисептиком. Также обработке подлежат поверхности пакетов, другой упаковки товаров, которые попадают в дом.

Проветривать помещения следует постоянно, но в зависимости от погодных условий.

Если дома нет дезинфекционных средств, можно использовать отбеливатели для белья - хлорные и кислородные. На этикетке есть инструкция по приготовлению раствора, а если нет, то 1 часть отбеливателя разводится на 10 частей теплой воды. Работать нужно в перчатках и не допускать попадания в глаза.

Методичка по коронавирусу, рекомендации, памятки - инфекция точно не пройдет. Фото: Минздрав РФ

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Меры профилактики вирусных инфекций.

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