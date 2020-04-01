«На поручнях коронавирус живет более трех дней»: Врач рассказала, почему так важна самоизоляция

Во многих регионах России ввели режим полной самоизоляции. Гражданам запрещено выходить на улицу, кроме как в ближайший магазин или аптеку. Зачем такие строгие меры? «КП-Крым» спросила у врача-терапевта Федерального научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства России Юлии Кочановой.

- Так как вирус появился недавно, иммунитет людей еще не выработал защитную реакцию, как, например, от традиционного гриппа. Если зараженный переносит заболевание бессимптомно, на ногах, то может заразить людей с более слабым иммунитетом, для которых заражение чревато осложнениями.

Особенно строго карантин необходимо соблюдать людям старше 65 лет или гражданам с хроническими заболеваниями.

Бессимптомное течение болезни у зараженных наблюдается в 80% случаях, и это говорит о том, что при несоблюдении режима самоизоляции можно заразить большее число людей.

Кроме того, инфекция может передаваться не только при личном взаимодействии с зараженным, но и через прикосновение к различным поверхностям: на предметах из пластика и нержавеющей стали, таких как поручни в общественном транспорте, вирус держится более трех дней, на бумажных деньгах - около трех-четырех суток, а на банковских картах - до 9 дней .

Поэтому необходимо после каждого выхода на улицу, посещения магазина тщательно мыть руки и обрабатывать личные вещи антисептиками. Влажная уборка любыми моющими средствами и проветривание квартиры – тоже одна из профилактических мер по предотвращению распространения вируса.

Если в помещении находился зараженный, лучше доверить очистку антисептическими средствами на основе спирта сотрудникам санитарно-эпидемиологической службы