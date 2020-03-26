Отмена мероприятий из-за коронавируса в Крыму: Какие заведения культуры Крыма можно посетить онлайн

Вынужденное заточение в четырех стенах на время карантина по коронавирусу можно превратить в путешествие по крымским музеям. Учреждения культуры предлагают посетить виртуальные выставки и послушать лекции об истории, археологии, живописи и архитектуре даже несмотря на отмену мероприятий из-за коронавируса в Крыму.

Государственный академический музыкальный театр Республики Крым запустил проект «Виртуальный зрительный зал». Видеозаписи спектаклей выкладываются в свободном доступе в социальных сетях и открыты к просмотру на протяжении трех дней. Зрителей приглашают на искрометную комедию французского мастера водевильного жанра Клода Манье «Блэз или Парижские страсти» (16+) в постановке режиссера-постановщика Юрия Федорова.

Дом-музей Чехова в Ялте приступил к трансляции бесплатных онлайн экскурсий в социальных сетях. Совершить виртуальную прогулку можно на официальных страницах музея в Instagram и Facebook. Большинство запланированных мероприятий в настоящее время переносятся в интернет-пространство. Так, например, готовятся различные бесплатные видео-лектории, конкурсы, а также виртуальная выставка «Весна Художественного театра», с которой можно будет в ближайшее время ознакомиться на сайте Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника.

Онлайн туры доступны на ресурсах Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника, где также можно послушать лекции и пройти мастер-классы, музея-заповедника «Судакская крепость» с игрой-квестом по территории цитадели.

Множество виртуальных экскурсий по своим подразделениям предлагает Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник, Бахчисарайский историко-культурный музей-заповедник, Крымский этнографический музей и Симферопольский художественный музей.

В виртуальное путешествие предлагает отправится мемориальный музей-заповедник «Киммерия М.А. Волошина», Крымско-татарский музей культурно-исторического наследия.

Таврическая электронная библиотека обеспечивает бесплатный доступ к уникальным электронным коллекциям фонда Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. Франко, Республиканской крымско-татарской библиотеки им. Гаспринского, Евпаторийской центральной городской библиотеки им. Пушкина, Ялтинской центральной городской библиотеки им. Чехова, Центральной городской библиотеки им. Грина.

Большие электронные коллекции детской литературы представлены на сайте Крымской республиканской детской библиотеки им. Орлова.

На сайте проекта Открытая археология собраны видеолекции по истории, культуре, архитектуре Крыма, начиная с древних времен и до наших дней.

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