Пять простых операций, которые крымчане могут сделать без визита в отделение банка

За последнюю неделю в Крыму усилили меры профилактики для борьбы с коронавирусом. Школьники ушли на каникулы, а студентов перевели на дистанционное обучение. Многие предприятия переводят сотрудников на «удаленку», а медики рекомендуют как можно чаще оставаться дома, чтобы не дать распространиться новой инфекции. Это не так сложно, ведь даже финансовые операции можно совершать со смартфона или компьютера. Давайте разберемся, что можно сделать, не посещая офис банка, на примере приложения «РНКБ 24/7».

1. Оплатить услуги ЖКХ

Если вы привыкли, как раньше, стоять в очередях у окошка в отделении почты или в офисе банка, самое время перейти на более удобный и безопасный способ оплаты коммунальных услуг. Приложение простое и удобное в использовании с первого раза. Газ, свет, электроэнергия, вода, вывоз ТБО, домофон, интернет – пользование этими и многими другими услугами можно оплачивать буквально в несколько кликов, при условии наличия средств на вашей банковской карте. При этом можно настроить регулярные платежи, которые будут списываться в указанный вами день, и вам не придется каждый раз вводить нужные данные.

2. Подать заявку на кредит

Давно хотели расширить жилплощадь, купить квартиру в ипотеку или новенькую машину? Самое время подумать об этом. Тем более, что посещать офис банка для оформления заявки не понадобится. Можно открыть мобильное приложение, на смартфоне, интернет-банк или сайт банка, выбрать нужный раздел и заполнить необходимые поля. Например, чтобы подать заявку на ипотеку, нужно зайти в раздел «Предложения банка», выбрать поле «Подать заявку на кредит», а затем «Ипотека». Необходимо будет указать цель получения кредита, стоимость объекта, сумму и срок кредита, а дальше следовать по шагам и ждать одобрения от банка.

3. Застраховать свое здоровье

Чтобы быть спокойными за свое и здоровье близких, можно подобрать более удобную для вас программу страхования от несчастных случаев. Оформление и оплата страхового полиса онлайн займет несколько минут. При этом заполнять медицинские анкеты и заявления не потребуется. В зависимости от программы сумма выплат составит до 450 рублей.

4. Открыть счет юридического лица или для ИП

Счет можно открыть в режиме онлайн, в том числе через смартфон. Кроме того, с помощью мобильного приложения можно зарезервировать номер счета. Войти в личный кабинет можно по номеру телефона. Если вы открыли счет в приложении, вам нужно будет позже предоставить банку карточку образцов подписей. Заверить ее можно будет бесплатно.

5. Оформить депозит

Для того, чтобы ваши средства начали накапливаться под проценты, можно оформить депозит, даже находясь в самоизоляции. Например, в приложении «РНКБ 24/7» доступно несколько вкладов – благотворительный для помощи ветеранам, максимальный под 5,5% годовых на фиксированный срок, доходный для приумножения средств и управляемый. Выбрать можно тот, что максимально соответствует вашим потребностям, и оформить депозит для максимально безопасного хранения своих денег и накопления процентов, не выходя из дома.