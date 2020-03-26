Военный самолет потерпел крушение в Черном море

У берегов Крыма потерпел крушение военный самолет Су-27. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации Минобороны, самолет выполнял плановые полеты. Поздно вечером 25 марта экипаж подал аварийный сигнал в 50 км от Феодосии.

В предполагаемый район крушения направили спасателей. В ведомстве отметили, что поисковая операция затруднена сложными метеоусловиями.

К спасательной операции привлекли самолет АН-26 и вертолет Ми-8, противолодочных корабль Черноморского флота. Также в поиске помогают суда, которые находились в близости от предполагаемого места падения.

Помимо этого, по информации Росморречфлота, Су-27 будут искать два буксира - "Спасатель Демидов" и "Меркурий".

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