Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 27 марта 2020 года: Выявили 7 новых случаев, всего - 14 зараженных

В Крыму удвоилось количество зараженных коронавирусом: на заседании оперативного штаба Роспотребнадзор сообщил о 7 новых зарегистрированных случаях.

- Зарегистрировано за последние сутки 7 новых случаев, всего сегодня 14 случаев заражения новой инфекцией, - сообщила руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. - Хочу обратить внимание, что 10 случаев - без клинических проявлений! Это те лица, которых мы выявили в процессе активного медицинского наблюдения за людьми, которые возвращаются из-за рубежа. Они могли бы являться распространителями инфекции, если бы не были вовремя изолированы.

Наталья Пеньковская призвала граждан не возмущаться в соцсетях в отношении карантинных мер, они все оправданы, ведь бессимптомное течение болезни встречается часто.

Большинство из 14 заболевших путешествовали на одном круизном лайнере MSC Bellissima. Лайнер отправился из Объединенных Арабских Эмиратов, круиз длился с 3 по 14 марта.

- Хочу обратиться ко всем, кто путешествовал на этом лайнере, обратиться на телефоны горячих линий, чтобы максимально быстро провести лабораторное обследование, - обратилась к крымчанам Наталья Пеньковская.

Она отметила, что заболевшие с этого лайнера есть и в других регионах России.

Кроме того, Роспотребнадзор разыскивает людей, контактировавших с зараженными, во время автобусных рейсов из Краснодара в Симферополь.

Первая группа контактных лиц отправилась из Краснодара в Симферополь на микроавтобусе марки Mercedes 16 марта в 10 часов утра.

Второй рейс - на микроавтобусе Mercedes Sprinter отправился 16 марта в 12 часов дня.

Всех, кто ехал на этих автобусах, просят соблюдать режим самоизоляции и сообщить о себе на горячую линию Роспотребнадзора.

- Все случаи коронавируса в Крыму - завозные, это семейные очаги, 7 очагов из 14 случаев. Из них в трех случаях люди не заявлялись и не были поставлены под медицинское наблюдение, это сокрытие [данных]. Были выявлены только после обращения за медицинской помощью. При эпидрасследовании в 1 случае не соблюдался режим самоизоляции при наличии всех бумаг, - рассказала глава крымского управления Роспотребнадзора.

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал как можно скорее привлечь граждан, нарушающих карантин и скрывающих информацию, к уголовной ответственности.