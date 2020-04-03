2020-04-03T18:27:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Дезинфекция от коронавируса в Симферополе: что и как обрабатывают в городе от вируса

Каким образом проходит дезинфекция от коронавируса в Симферополе, узнавала «Комсомолка»
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Подъезды дезинфицируют ежедневно. Фото: пресс-служба горадминистрации СимферополяПодъезды дезинфицируют ежедневно. Фото: пресс-служба горадминистрации Симферополя
Изменить размер текста:

«КП-Крым» рассказывает, как проводят дезинфекцию от коронавируса в Симферополе.

ПОДЪЕЗДЫ МНОГОЭТАЖЕК

Все муниципальные жилсервисы и частные управляющие компании, ежедневно обязаны дезинфицировать квартирные площадки и лестничные марши.

Уборка проводится с 8:00 до 18:00. Дезинфицируют 4 931 подъезд.

- В работе задействовано порядка 400 человек, - говорит начальник департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Якуб Зейтулаев. - Обрабатываются поверхности, к которым может прикасаться человек: оконные рамы, двери, почтовые ящики, лестницы, домофоны, перила и поручни.

Отдельное внимание уделяют лифтам. Обрабатывают специальными средствами кабины, пол, вызывные панели.

Подъезды чистят сотрудники управляющих компаний. Фото: пресс-служба горадминистрации Симферополя

Подъезды чистят сотрудники управляющих компаний. Фото: пресс-служба горадминистрации Симферополя

УЛИЦЫ

Сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Город» обрабатывают проезжую часть основных улиц специальными антисептиками в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

- Дезинфицирующее средство по городу разбрызгивают поливальные машины в количестве двух единиц, - рассказывает начальник департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Якуб Зейтулаев.

Он подчеркивает, что используемые средства – абсолютно безопасны для людей.

Проезжую часть основных улиц обрабатывают антисептиком. Фото: пресс-служба горадминистрации Симферополя

Проезжую часть основных улиц обрабатывают антисептиком. Фото: пресс-служба горадминистрации Симферополя

ОСТАНОВКИ, ПАРКИ, СКВЕРЫ

Остановки общественного транспорта Симферополя ежедневно дезинфицируют сотрудники муниципального учреждения «Город».

- Две специализированные бригады нашего предприятия выполняют работы по дезинфекции остановочных павильонов, парков, скверов и других городских пространств, - отмечает директор МБУ «Город» Антон Подабед.

В первую очередь коммунальщики уделяют внимание «местам потенциального скопления граждан».

Остановки тоже моют. Фото: пресс-служба горадминистрации Симферополя

Остановки тоже моют. Фото: пресс-служба горадминистрации Симферополя

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Весь подвижной состав общественного транспорта в Симферополе обязательно должен проходить ежедневную санитарную обработку. Это требование относится и к частным перевозчикам, и к государственным («Горавтотранс», «Крымтроллейбус»). Пометка о прохождении дезинфекции должна стоять в путевом листе, специальном журнале.

Сотрудники Министерства транспорта РК, а также управления транспорта и связи администрации Симферополя регулярно проводят проверки и отслеживают, действительно ли перевозчики выполняют требования. Нарушителей штрафуют.

- Дезинфекция подвижного состава проводится ежедневно перед выпуском на линию. Санитарная обработка выполняется строго в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Средства, которые используются, безопасны для людей, но полностью обеззараживают все поверхности: поручни, кресла, стекла и двери, - поясняет начальник управления транспорта и связи горадминистрации Анастасия Волкова.

Кроме того, все водители, которые выходят на линию, проходят медицинский осмотр с измерением температуры. В случае малейших симптомов ОРВИ водитель на рейс не допускается.

Также все работники обязаны носить маски, их снабжают антисептиками и дезинфицирующими салфетками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Медицинские маски в аптеках Крыма: Где можно найти и что делать, если нет в продаже

«Комсомолка» узнала, что делать, если медицинские маски в аптеках Крыма закончились (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В аэропорту Симферополь отменили больше 40 рейсов
В работающих крымских гостиницах будут использовать пластиковую посуду и ограничат ассортимент блюд
До 30 апреля крымская налоговая приостанавливает свою работу
Мать убитой отчимом 5-летней Даши Пилипенко собирает деньги на памятник дочери
Сотрудники ФСБ поймали в Керчи наркосбытчиков прямо во время сделки
Как работают автовокзалы Крыма в режиме самоизоляции
В Крыму из-за коронавируса отменили 20 рейсов электричек
Оформление больничных во время режима самоизоляции: Что нужно делать гражданам старше 65
Стажер украл из симферопольского магазина 60 тысяч и часы
В Симферополе ограничили движение по одной из центральных улиц
Коронавирус не помеха: Работодателям Крыма напомнили об отчетах по зарплате до 10 апреля
На Крымском мосту установили второй блокпост
Для проверки на наличие коронавируса разыскивают пассажиров автобуса Ялта-Сочи
Двух крымчан оштрафовали и поместили в обсерватор за нарушение режима самоизоляции
В Крыму разрешили ездить на личном авто на дачу во время карантина по коронавирусу
Набережную и парки Ялты перекроют казаки и полиция
В Крыму рассказали, какие торговые сети завышают цены на продукты питания
В Крыму за сутки произошло 13 пожаров
Дезинфекцией улиц Симферополя занимаются 2 поливальные машины
Два человека на выписку: В Крыму рассказали о состоянии больных коронавирусом на 3 апреля
Роспотребнадзор установил всех пассажиров самолетов, где летели новые зараженные коронавирусом
Еще две крымские лаборатории начнут делать тесты на коронавирус
Через несколько дней загрузка крымских отелей составит 3%
В ближайшие несколько дней в Крыму ожидаются ночные заморозки
На Арабатской стрелке перевернулось авто: пострадала пассажирка
Минздрав Крыма ищет волонтеров для борьбы с коронавирусом
Власти Крыма расширили список причин для выхода из дома во время самоизоляции