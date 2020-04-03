Дезинфекция от коронавируса в Симферополе: что и как обрабатывают в городе от вируса

«КП-Крым» рассказывает, как проводят дезинфекцию от коронавируса в Симферополе.

ПОДЪЕЗДЫ МНОГОЭТАЖЕК

Все муниципальные жилсервисы и частные управляющие компании, ежедневно обязаны дезинфицировать квартирные площадки и лестничные марши.

Уборка проводится с 8:00 до 18:00. Дезинфицируют 4 931 подъезд.

- В работе задействовано порядка 400 человек, - говорит начальник департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Якуб Зейтулаев. - Обрабатываются поверхности, к которым может прикасаться человек: оконные рамы, двери, почтовые ящики, лестницы, домофоны, перила и поручни.

Отдельное внимание уделяют лифтам. Обрабатывают специальными средствами кабины, пол, вызывные панели.

Подъезды чистят сотрудники управляющих компаний. Фото: пресс-служба горадминистрации Симферополя

УЛИЦЫ

Сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Город» обрабатывают проезжую часть основных улиц специальными антисептиками в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

- Дезинфицирующее средство по городу разбрызгивают поливальные машины в количестве двух единиц, - рассказывает начальник департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Якуб Зейтулаев.

Он подчеркивает, что используемые средства – абсолютно безопасны для людей.

Проезжую часть основных улиц обрабатывают антисептиком. Фото: пресс-служба горадминистрации Симферополя

ОСТАНОВКИ, ПАРКИ, СКВЕРЫ

Остановки общественного транспорта Симферополя ежедневно дезинфицируют сотрудники муниципального учреждения «Город».

- Две специализированные бригады нашего предприятия выполняют работы по дезинфекции остановочных павильонов, парков, скверов и других городских пространств, - отмечает директор МБУ «Город» Антон Подабед.

В первую очередь коммунальщики уделяют внимание «местам потенциального скопления граждан».

Остановки тоже моют. Фото: пресс-служба горадминистрации Симферополя

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Весь подвижной состав общественного транспорта в Симферополе обязательно должен проходить ежедневную санитарную обработку. Это требование относится и к частным перевозчикам, и к государственным («Горавтотранс», «Крымтроллейбус»). Пометка о прохождении дезинфекции должна стоять в путевом листе, специальном журнале.

Сотрудники Министерства транспорта РК, а также управления транспорта и связи администрации Симферополя регулярно проводят проверки и отслеживают, действительно ли перевозчики выполняют требования. Нарушителей штрафуют.

- Дезинфекция подвижного состава проводится ежедневно перед выпуском на линию. Санитарная обработка выполняется строго в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Средства, которые используются, безопасны для людей, но полностью обеззараживают все поверхности: поручни, кресла, стекла и двери, - поясняет начальник управления транспорта и связи горадминистрации Анастасия Волкова.

Кроме того, все водители, которые выходят на линию, проходят медицинский осмотр с измерением температуры. В случае малейших симптомов ОРВИ водитель на рейс не допускается.

Также все работники обязаны носить маски, их снабжают антисептиками и дезинфицирующими салфетками.

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