Карантин в Крыму из-за коронавируса: Кто сможет ездить на Украину с 30 марта

Российские пограничники в полночь закроют границу с Украиной для крымчан.

Напомним, согласно распоряжению правительства Российской Федерации, с 00.00 часов 30 марта полностью закрывает границы для своих граждан, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса.

Таким образом, с 30 марта выехать на Украину смогут лишь крымчане, которые отправляются в соседнюю страну на похороны. При этом с собой нужно иметь копию свидетельства либо справки о смерти близкого родственника, а также документ, подтверждающий родство.

Попасть же обратно в Крым жители полуострова смогут без проблем. Правда, если их пропустят украинские пограничники. Последние закрыли КПП на границе с Крымом.

- Въезд граждан России в Российскую Федерацию будет осуществляться в прежнем порядке - без ограничений, - сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ России по РК.

Ранее, 18 марта, Крым закрыл границу с Украиной для иностранцев и лиц без гражданства до 1 мая 2020 года.

Киев тоже объявил о перекрытии границы с полуостровом с 17 марта до 3 апреля 2020 года. Из Крыма на Украину смогут проехать лица, имеющие гражданство незалежной, а также члены их семей.

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