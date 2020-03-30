«Комсомолка» запускает в Крыму проект «Клиника года-2020»

«Комсомольская правда-Крым» запускает свой ежегодный открытый конкурс «Клиника года-2020», с помощью которого крымчане определят лучшие медицинские учреждения полуострова в текущем году.

Этот проект уже несколько лет проходит в других регионах России, в Крыму он стартовал в 2018 году. За два года конкурс от «Комсомолки» стал очень популярным среди крымчан. С каждым годом растет количество медучреждений-участников, которые хотят побороться за высокое звание самой лучшей клиники, больницы и санатория в Крыму. Так, в прошлом году в конкурсе приняли участие 53 лучших медицинских учреждения республики, которые были представлены в 8 номинациях.

Всего же в течение 7 месяцев 2019 года за больницу, медицинский центр, лабораторию, поликлинику, санаторий или спа-комплекс проголосовали почти 12,5 тысяч крымчан! Торжественная церемония награждения победителей прошлогодней «Клиники года» прошла в евпаторийском отеле Ribera Resort & SPA. Призеры конкурса получили от «Комсомольской правды-Крым» памятные призы и грамоты с подписью министра здравоохранения РК Игоря Чемоданова, а победители награждены еще и специальном Кубком.

Участники конкурса высоко ценят его результаты, ведь объективнее всего оценить качество услуг любого медицинского учреждения могут лишь сами пациенты. В целом же конкурс «Клиника года» от «Комсомолки» призван сделать медицину более открытой и понятной для каждого крымчанина.

КАК И ГДЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ?

В этом году конкурс «Клиника года-2020» будет проходить с 27 марта по 15 ноября включительно. Подробную информацию обо всех участниках, итогах конкурса и призах мы опубликуем на сайте crimea.kp.ru в разделе «Клиника года».

Победителей выберут в нескольких номинациях:

Лучший оздоровительный комплекс

Лучшая государственная больница

Лучший многопрофильный центр

Лучшая стоматологическая клиника

Лучшая диагностическая клиника

Лучшая офтальмологическая клиника

Лучшая семейная клиника

Лучшая клиника красоты

Лучшая лаборатория

Лучшая сеть аптек

За вклад в охрану детского здоровья

Врач года

Прорыв года

Все желающие могут голосовать за участников конкурса на нашем сайте. За каждое понравившееся учреждение можно отдать свой голос один раз в течение 24 часов.

Если вы хотите стать участником проекта, получить обратную связь от потенциальных клиентов по результатам потребительских предпочтений, рассказать об услугах вашего лечебного учреждения, оставьте заявку по телефону: + 7 (978) 904 01 87

e-mail: anton.manuhin@phkp.ru – в теме письма указать «Клиника года-2020».

С положением о проведении конкурса "Клиника года-2020" в Крыму и Севастополе можно ознакомиться по ссылке.