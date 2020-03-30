«Вита-Мед»: Медицинский центр в Севастополе для всей семьи
«Вита-Мед» - это современный многопрофильный медицинский центр в Севастополе, который предоставляет широкий спектр услуг как взрослым, так и детям.
«Вита-Мед» включает в себя несколько профилированных структурных подразделений: Клиника для взрослых, Педиатрический центр, Центр лечения зрения и Семейный центры.
В частности, на базе Педиатрического центра и Клиники для взрослых пациенты смогут сдать все виды анализов, УЗИ-обследований, пройти физиотерапевтические процедуры и даже вызвать доктора на дом.
В Центре лечения зрения «Вита-Мед» могут получить консультацию ведущих офтальмологов Севастополя, пройти медицинский осмотр, диагностику зрительного аппарата, курс аппаратного лечения, лазерную стимуляцию глаз и другие процедуры.
Доктора «Вита-Мед» - это высококвалифицированные специалисты с многолетним опытом работы, участники всероссийских и международных форумов, авторы авторитетных публикаций.
Врачи медцентра работают на современном диагностическом оборудовании нового поколения, которое гарантирует высокоточные и оперативные результаты. Кроме того, сотрудничество с ведущими лабораториями позволяет сохранить высокое качество и доступные цены лабораторных исследований.
Уже более 60 тысяч человек доверяют медицинскому центру «Вита-Мед»!
Таким образом, благодаря сочетанию профессионализма врачей, современного медицинского оборудования и качественного сервиса, «Вита-Мед» по праву считается ведущим многопрофильным центром Севастополем.
Главное для «Вита-Мед» - это забота о Вашем здоровье!
ПРЕИМУЩЕСТВА «ВИТА-МЕД»
5 структурных подразделений по Севастополю
Более 50 направлений в медицине
Комфортный прием без очередей
Приятная и доброжелательная атмосфера
Широкий спектр медицинских услуг
Высококвалифицированные врачи
Современное оборудование экспертного класса
Возможность лечения всей семьи
Услуга вызова врача на дом
Удобное расположение
Электронная медицинская карта
Контакты в Севастополе
Педиатрический центр
пр. Ген. Острякова 69а
Тел: +7 978 256 000 3
Центр лечения зрения
пр. Ген. Острякова 36а
Тел: +7 978 256 000 5
Семейный Центр
пр.Героев Сталинграда 36а
Тел: +7 978 256 000 1
Семейный Центр
пр. Победы 12
Тел: +7 978 256 000 1
Клиника для взрослых
пр. Генерала Острякова 36а
Тел: +79782560001