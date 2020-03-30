«Вита-Мед»: Медицинский центр в Севастополе для всей семьи

«Вита-Мед» - это современный многопрофильный медицинский центр в Севастополе, который предоставляет широкий спектр услуг как взрослым, так и детям.

«Вита-Мед» включает в себя несколько профилированных структурных подразделений: Клиника для взрослых, Педиатрический центр, Центр лечения зрения и Семейный центры.

В частности, на базе Педиатрического центра и Клиники для взрослых пациенты смогут сдать все виды анализов, УЗИ-обследований, пройти физиотерапевтические процедуры и даже вызвать доктора на дом.

В Центре лечения зрения «Вита-Мед» могут получить консультацию ведущих офтальмологов Севастополя, пройти медицинский осмотр, диагностику зрительного аппарата, курс аппаратного лечения, лазерную стимуляцию глаз и другие процедуры.

Доктора «Вита-Мед» - это высококвалифицированные специалисты с многолетним опытом работы, участники всероссийских и международных форумов, авторы авторитетных публикаций.

Врачи медцентра работают на современном диагностическом оборудовании нового поколения, которое гарантирует высокоточные и оперативные результаты. Кроме того, сотрудничество с ведущими лабораториями позволяет сохранить высокое качество и доступные цены лабораторных исследований.

Уже более 60 тысяч человек доверяют медицинскому центру «Вита-Мед»!

Таким образом, благодаря сочетанию профессионализма врачей, современного медицинского оборудования и качественного сервиса, «Вита-Мед» по праву считается ведущим многопрофильным центром Севастополем.

Главное для «Вита-Мед» - это забота о Вашем здоровье!

ПРЕИМУЩЕСТВА «ВИТА-МЕД»

5 структурных подразделений по Севастополю

Более 50 направлений в медицине

Комфортный прием без очередей

Приятная и доброжелательная атмосфера

Широкий спектр медицинских услуг

Высококвалифицированные врачи

Современное оборудование экспертного класса

Возможность лечения всей семьи

Услуга вызова врача на дом

Удобное расположение

Электронная медицинская карта

Контакты в Севастополе

Педиатрический центр

пр. Ген. Острякова 69а

Тел: +7 978 256 000 3

Центр лечения зрения

пр. Ген. Острякова 36а

Тел: +7 978 256 000 5

Семейный Центр

пр.Героев Сталинграда 36а

Тел: +7 978 256 000 1

Семейный Центр

пр. Победы 12

Тел: +7 978 256 000 1

Клиника для взрослых

пр. Генерала Острякова 36а

Тел: +79782560001

Сайт: http://vitamed-sev.ru/contacts/