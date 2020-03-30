2020-03-30T19:04:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Товары первой необходимости: В Крыму запретили продажу газет, но разрешили открыть зоомагазины

Перечень товаров первой необходимости, продажа которых разрешена во время нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля, подкорректировали
Анна КИРИЕНКО
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Продажа промышленных товаров ограничена до 6 апреля. Фото: Григорий Назаров/facebookПродажа промышленных товаров ограничена до 6 апреля. Фото: Григорий Назаров/facebook
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Крымский перечень товаров первой необходимости подкорректировали после нового распоряжения правительства РФ. Из списка того, что можно продавать во время нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля, исчезли табачные изделия и печатные СМИ, а позиции по детским и санитарно-гигиеническим товарам детализировали.

Всего к продаже разрешено 23 позиции. В первую очередь это товары индивидуальной защиты: санитарно-гигиенические маски, антисептики для рук, влажные и сухие салфетки, туалетное и хозяйственное мыло, шампунь, а также чистящие и моющие средства.

Разрешена продажа гигиенических прокладок, зубных щеток и пасты, туалетной бумаги и стирального порошка.

Продуктовые магазины работают в обычном режиме Фото: Михаил ПАТЛИС

Продуктовые магазины работают в обычном режимеФото: Михаил ПАТЛИС

К первоочередным товарам относятся детские подгузники, пеленки, бутылочки для кормления и крем от опрелостей, соски-пустышки.

Спички и свечи, дизтопливо и бензин для автомобилей, баллонный газ тоже должны быть в продаже. Отдельно упомянуты похоронные принадлежности.

Очки, линзы и их части включены в товары первой необходимости наравне с зоотоварами, включая корма для животных и ветеринарные препараты.

По информации крымского вице-премьера Андрея Рюмшина, в республике работают 15 государственных ветеринарных клиник и 7 ветеринарных аптек. Тем не менее, приобрести корм для домашних животных до сегодняшнего дня было невозможно - зоомагазины закрылись с 28 марта.

В крымском перечне, который был утвержден указом главы, содержалась табачная продукция, упаковка товаров, бытовые приборы и компьютерная техника, садовый и строительный инвентарь, автозапчасти, инструменты и печатные средства массовой информации. Теперь их продажа временно прекращена, пока действует режим повышенной готовности по коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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