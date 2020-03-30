Медцентр «Московский» в Севастополе: Комплексное лечение и диагностика всей семьи

Медицинский центр «Московский» в Севастополе — это многопрофильная клиника нового поколения, в которой взрослые и дети могут получить квалифицированную медицинскую помощь.

Медцентр «Московский» включает в себя педиатрическое отделение, отделение профилактических осмотров, взрослое отделение, физиотерапевтический кабинет, эндоскопический кабинет, кабинет функциональной диагностики и другие структурные подразделение. Кроме того, в клинике работает дневной стационар, а пациенты могут вызвать врача на дом.

Главная особенность медцентра «Московский» в его универсальности: здесь не только можно записаться на прием практически ко всем медицинским специалистам – в том числе детским, но и сдать все виды анализов или пройти диагностические исследования.

Полный комплекс медицинских услуг для всей семьи – в одном месте!

Так, в отделении профилактических медосмотров центра «Московский» предоставляется самый широкий спектр услуг: медицинские осмотры для трудоустройства и учебы, оформление санитарной книжки, периодические медосмотры, прохождение медкомиссий на получение водительских прав и прав на владение оружием. Кроме того, здесь же пройти предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр.

Все диагностические исследования в клинике проводятся на современном оборудовании последнего поколения, которое гарантирует высокоточные результаты в кратчайшие сроки.

Например, в «Московском» пациенты могут пройти все возможные виды УЗИ на аппарате экспертного класса, а в физиологическом кабинете проводится электрофорез, гальванизация, Уф-облучение, дарсонваль, увч-терапия, лечение утразвуком и другие процедуры.

В кабинетах эзофагогастродуоденоскопии и колоноскопии эндоскопические исследования выполняются на цифровой видеоэндоскопической системе последнего поколения.

Самое главное достояние клиники «Московской» - это штат высококвалифицированных специалистов с богатым опытом работы

Широкий спектр гематологических, биохимических, иммунологических анализов, микробиологических, том числе вирусологических и других видов исследований проводится на базе клинико-диагностической лаборатории ООО«КлиникЛабДиагностика».

Конечно же, самое главное достояние клиники «Московской» - это штат высококвалифицированных специалистов с богатым опытом работы. В Медцентре работает более 25 врачей различных специальностей. Врачи регулярно повышают свой профессиональный уровень, посещая квалификационные курсы и семинары, как в России, так и за рубежом. Это позволяет медицинскому центру всегда соответствовать требованию времени и располагать актуальной информацией о профилактике, диагностике и лечении различных заболеваний.

Врачи медцентра «Московский» оказывают медицинскую помощь клиентам в амбулаторных условиях, на дневном стационаре и даже дома.

Доверяя свое здоровье специалистам медицинского центра «Московский», жители и гости Севастополя могут быть уверены в надежной диагностике и качественном лечении, ведь индивидуальный подход – это главный приоритет медцентра!

КОНТАКТЫ

Адрес: г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 64.

Сайт: http://mc-moskovskiy.ru Call-центр: +7 (8692) 22-36-26 - звонки бесплатны со всех мобильных операторов)

Время работы: пн-пт 8.00-18.00 | суббота 8.00-14.00