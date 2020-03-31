Ситуация напряженная: Кто из крымчан чаще всего игнорирует режим самоизоляции

В Крыму среди нарушителей режима самоизоляции, объявленного в стране по 6 апреля, лидируют жители городов и граждане в возрасте 65+. За нахождение в общественных местах несовершеннолетних их родителям грозит штраф до 500 рублей, тогда как пожилым людям выносят предупреждение.

По информации премьер-министра Крыма Юрия Гоцанюка, жители полуострова не придерживаются рекомендаций провести вынужденные выходные дни дома.

- Уважаю и ценю жителей городов, но дисциплина более ослабленная, - указал Гоцанюк. - Жители сельских поселений более дисциплинированы.

За прошлые сутки сотрудники МВД в ходе рейдов выявили 4 несовершеннолетних, которые находились в общественных местах без сопровождения родителей. По статье 5.35 КоАП РФ, за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей предусмотрен штраф от 100 до 500 рублей. Если подростка повторно остановит патруль, родителям грозит от 4 тысяч до 5 тысяч рублей штрафа,или административный арест до пяти суток.

Гражданам старше 65 лет за нахождение вне дома выписывают предписание, и за прошлые сутки полицейские выявили 477 пожилых нарушителей.

Кроме того, сотрудники МВД не обнаружили дома двух граждан, обязанных провести 14 дней в режиме карантина. Местонахождение одного установлено, и ему предстоит провести в обсерваторе 14 дней, вне зависимости от предыдущего срока самоизоляции. В Бахчисарайском районе на нарушителя материалы переданы в суд.

- До тех пор, пока не попали в тяжелую ситуацию, лучше соблюдать режим, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов. - Обычно люди думают, что смерть - это то, что случается с другими. Ситуация достаточно напряженная и опасная, касается всех без исключения.

Ограничения пребывания в общественных местах направлены на то, чтобы не допустить очагов распространения инфекции. В случае роста числа заболевших внутри региона, следующей мерой станет полная изоляция с введением комендантского часа.

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