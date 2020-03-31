Евпаторийскому военному детскому санаторию – 100 лет

Вековой юбилей

Западный Крым еще с конца XIX века славился на всю Российскую империю своими минеральными источниками и лечебными грязями. Ну а здешний бальнеологический климат и целебный морской воздух сделали евпаторийский край идеальным местом для лечения и оздоровления.

Именно поэтому на западе Крымского полуострова еще с царских и советских времен находились прославленные санатории, которые за это время помогли миллионам людей со всего мира избавиться от недугов.

Одним из самых знаменитых здравниц Крыма считается Евпаторийский военный детский клинический санаторий им. Елизаветы Петровны Глинки. Он был основан в далеком 1920 году и ныне входит в число старейших действующих санаториев Крыма.

В этом году здравница отмечает свой большой юбилей – ровно 100 лет на страже здоровья детей и взрослых нескольких поколений!

Сейчас Евпаторийский санаторий — это современное многопрофильное лечебно-оздоровительное учреждение. За целый век в здравнице был накоплен богатый опыт и уникальные лечебные методики. А в сочетании с самыми современным медицинскими технологиями Евпаторийский военный детский клинический санаторий признан одним из передовых в области реабилитации в постсоветских странах.

Реабилитация по ОМС

Уже более двух лет Евпаторийский санаторий принимает пациентов со всей России по программе обязательного медицинского страхования (ОМС).

В основном пациенты – это дети-инвалиды с родителями.

По ОМС санаторий на высочайшем уровне обеспечивает реабилитацию в дневном и круглосуточном стационаре, здесь проводят сложнейшие ортопедические операции. Кроме того, врачи здравницы оказывают и высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю «Травматология и ортопедия».

По полису ОМС в Евпаторийском санатории проходят реабилитацию пациенты, которые перенесли нейрохирургическую операцию, операцию на опорно-двигательной системе, черепно-мозговую травму, перелом позвоночника, травму опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы и другие повреждения.

Здесь же бесплатно восстанавливаются детки с ДЦП и другими тяжелыми заболеваниями центральной нервной системы.

Средний срок медицинской реабилитации – 10-18 дней. Евпаторийский детский клинический санаторий готов принимать пациентов по ОМС весной, осенью и зимой после предварительного согласования сроков госпитализации.

К сожалению, в связи с пандемией коронавируса все санатории, включая и Евпаторийскую здравницу, до 1 июня 2020 года не принимает пациентов.

Специализация

В санатории проходят лечение дети от 2 до 18 лет и взрослые до 75 лет, но в основном пациенты – это дети-инвалиды с родителями.

Евпаторийский санаторий специализируется на лечении и реабилитации заболеваний центральной и периферической нервной системы, врожденных и приобретенных болезнях опорно-двигательного аппарата, кожных и респираторных аллергозах.

Визитной карточкой санатория в последние годы стала хирургия. Опытные специалисты проводят около 150 видов операций на костно-мышечном аппарате, в том числе эндопротезирование тазобедренных суставов, эндопротезирование коленных суставов и малоинвазивная артроскопическая хирургия коленных суставов.

Санаторий получил золотые медали в номинациях «Лучшая детская специализированная здравница» и «Лучший руководитель детской здравницы».

Награды

Только за последние несколько лет здравница удостоилась множества престижных наград – как на республиканском, так и на федеральном уровне. В минувшем году в рамках всероссийского форума «Здравница-2019» Евпаторийский военный детский клинический санаторий получил золотые медали в номинациях «Лучшая детская специализированная здравница» и «Лучший руководитель детской здравницы».

Евпаторийский санаторий стал лауреатом национального конкурса «Лучшие санатории РФ-2019». Кроме того, здравница заняла 1 место в конкурсе «Клиника года-2019» - за учреждение проголосовали пользователи сайта crimea.kp.ru в номинации «За вклад в охрану детского здоровья».

Всего же только за последние годы Евпаторийский детский клинический санаторий получил несколько десятков наград, дипломов и благодарностей.

Безусловно, такое признание говорит о высочайшем уровне лечения и реабилитации. Специалисты Евпаторийского санатория спустя 100 лет на деле подтверждают звание одной из лучших здравниц России и мира.

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Сайт: www.lekardeti.ru

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