2020-04-01T13:00:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Кредитные каникулы в Крыму из-за коронавируса: Какие меры вводятся и как будут действовать

Кто из физических лиц и как может получить кредитные каникулы в Крыму из-за коронавируса
Надежда ДАЦЮК
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После подачи заявки банк в течение двух недель примет решение, получите ли вы кредитные каникулыПосле подачи заявки банк в течение двух недель примет решение, получите ли вы кредитные каникулыФото: Архив "КП"
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В Крыму из-за коронавируса объявили кредитные каникулы для физических лиц.

Решение о кредитных каникулах приняла Государственная Дума РФ 1 апреля, действовать оно будет по всей России. На каникулы могут рассчитывать обычные граждане, индивидуальные предприниматели, субъекты малого и среднего бизнеса.

Как сообщил один из авторов поправок, депутат Госдумы РФ от Крыма Константин Бахарев, граждане смогут обратиться в банки, чтобы получить отсрочку по кредитам, если их доход снизился больше, чем на 30% по сравнению со среднемесячной прибылью в 2019 году.

Кредитные каникулы россияне могут получить до шести месяцев. Во время этого периода не допускается начисление штрафа, пени или взыскания залогового имущества.

- Принято важное решение, которое напрямую затронет миллионы наших граждан. В их числе заемщики, которые по причине снижения доходов сталкиваются с трудностями при обслуживании ранее взятых кредитов, и предприниматели, чей бизнес пострадал в результате распространения пандемии коронавируса. В ближайшие полгода к ним не будут применяться финансовые санкции при просрочке платежей по кредитам. Если ситуация будет развиваться по негативному сценарию, мы готовы рассмотреть вариант продления кредитных каникул, - отметил Константин Бахарев.

Крымские банки уже начали разрабатывать программы поддержки для физических лиц, пострадавших от распространения коронавируса.

Так, в РНКБ могут предоставить заемщику каникулы до трех месяцев каникул по кредитам наличными (в т.ч. оформленных на рефинансирование) и автокредитам. Каждая ситуация рассматривается банком индивидуально, сотрудники учитывают все жизненные обстоятельства клиента. Помимо этого, банк разрабатывает программы поддержки бизнеса.

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ

В банке рассказали, кто может получить отсрочку:

- клиент, который пребывает на лечении от коронавируса, находится на карантине после прибытия из-за границы или контактирования с носителями коронавируса;

- заемщик, который находится в отпуске без сохранения заработной платы или потерял работу в результате сокращения, вызванного пандемией COVID-19,

- клиент банка, у которого снизился доход на 30% и более в связи с системными мерами по борьбе с коронавирусом.

КАК ПОЛУЧИТЬ ОТСРОЧКУ

Идти в отделение банка, чтобы оформить кредитные каникулы, не нужно. Достаточно зайти на сайт, подать заявку и заполнить анкету онлайн. Конечно, нужно будет также предоставить документ, доказывающий, что вы попали в одну из ситуаций, указанную в одном из вышеперечисленных пунктов. Подробно с условиями кредитных каникул, а также с перечнем необходимых для оформления данной услуги документов можно ознакомиться на официальном сайте банка.

После подачи заявки банк в течение двух недель примет решение, получите ли вы кредитные каникулы.

ИПОТЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ

Банк РНКБ также предоставляет заемщикам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, льготный период по выплате ипотечного кредита. Клиент может уменьшить или приостановить выплаты ипотеки до шести месяцев. При этом кредитный договор будет продлен на срок льготного периода. С условиями получения отсрочки по ипотеке можно ознакомиться на сайте банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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