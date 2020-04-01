2020-04-01T23:06:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Причины выхода из квартиры в Крыму во время самоизоляции: Какие разрешены и что ждет нарушителей

«Комсомолка» узнала, какие причины выхода из квартиры в Крыму во время самоизоляции существуют
Надежда ДАЦЮК
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Покидать жилье нужно только в случае крайней необходимостиПокидать жилье нужно только в случае крайней необходимостиФото: Виталий ПАРУБОВ
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Со 2 апреля в Крыму ужесточили меры профилактики распространения коронавируса. Вступают поправки к указу главы РК Сергея Аксенова, которые еще больше ограничивают передвижение людей внутри города и между регионами. «Комсомолка» разобралась, по каким причинам можно выходить из квартиры в период самоизоляции с 3 по 6 апреля.

Согласно документу, соблюдать режим должны не только вернувшиеся из неблагополучных по коронавирусу стран и граждане старше 65 лет, но и все остальные.

Итак, выйти из места обитания вы можете, если потребуется экстренная медицинская помощь, если вам необходимо купить товары и получить услуги первой необходимости. Кроме того, разрешено ходить в аптеку, выбрасывать мусор в ближайший мусорный бак, а также выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем сто метров от места проживания.

На работу также можно ходить, но не всем - только тем, кто работает на предприятиях, не приостановленных в соответствии с законодательством. От работодателя нужно будет получить справку по форме, утвержденной указом Сергея Аксенова.

КАКИЕ ШТРАФЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ЗА НАРУШЕНИЕ КАРАНТИННОГО РЕЖИМА

1 апреля президент РФ Владимир Путин подписал поправки в Уголовный и Административный кодексы (КоАП), которые ужесточают наказания за нарушение карантинного режима.

Так, в соответствии с поправками в Уголовный кодекс, нарушитель заплатит от 1 до 2 миллионов рублей или лишится свободы от трех до пяти лет, если его действия по неосторожности привели к смерти человека. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

В соответствии с поправками в КоАП установлены штрафы для граждан от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 50 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей.

Если же эти нарушения повлекли причинение вреда здоровью или смерть человека, но не содержат уголовно наказуемого деяния, штрафы для граждан составят от 150 до 300 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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