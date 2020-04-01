Меры поддержки бизнеса в Крыму из-за коронавируса: Какие вводятся и как будут действовать

Усиленные меры профилактики по коронавирсной инфекции оставили без работы сферу услуг, торговлю, гостиничный сектор и общепит. При этом работодателей обязали выплачивать заработную плату своим сотрудникам, даже если никаких оборотов у предприятия нет. Что делать и куда обращаться за поддержкой, выяснила КП-Крым.

КРЕДИТЫ НА ЗАРПЛАТУ

В начале апреля работодателям предстоит выплата зарплаты своим сотрудникам. Где брать деньги, если нет выручки и оборотов? Минэкономразвития Крыма советует обращаться за банковскими кредитами, правда, если предприятие включено в реестр малого и среднего предпринимательства.

- Банк РНКБ вошел в перечень банков, которые будут давать беспроцентные кредиты под заработную плату. Но касается это исключительно тех, кто есть в реестре МСП, - пояснила министр финансов Крыма Ирина Кивико. - Банки работают каждый день.

Ситуацию на крупных предприятиях мониторят ежедневно. Каждое производство с численностью более 500 человек закрепили персонально за вице-премьерами республики.

ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖЕЙ

На региональном уровне перенесли обязательные платежи за аренду государственного имущества со второго квартала до конца года. Такая мера поддержки применяется не автоматически, а только по заявлению арендатора недвижимости или земельного участка.

Теперь аналогичные решения должны принять местные советы по муниципальному имуществу, не забывая указать, что пеня в данном случае не взимается. Но погасить всю задолженность необходимо до 20 декабря этого года, иначе штрафных санкций не избежать.

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ

Для своих клиентов Фонд поддержки предпринимательства Крыма готовит льготные займы под 3%. Во-первых, чтобы реструктуризовать уже имеющиеся займы, во-вторых, чтобы погасить налоговые, арендные и коммунальные платежи, в-третьих, выплатить зарплату. Деньги будут доступны до конца года и только пострадавшим отраслям. Всего их девять:

- авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки;

- культура, организация досуга и развлечений;

- физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;

- деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма;

- гостиничный бизнес;

- общественное питание;

- организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения;

- деятельность по организации конференций и выставок;

- деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ

Бизнесу пострадавших от Covid-19 отраслей обещают отсрочки по обязательным платежам на пол года. Пока распоряжений на этот счет нет, и налоговики руководствуются принятыми решениями не проводить до 1 мая проверки и не блокировать счета неплательщикам. К маю ситуация должна прояснится на федеральном уровне, это повлечет за собой решения на региональном.

- Решение принимает правительство субъекта, возможно какие-то решения будут приняты на уровне Государственного совета РК, - пояснил начальник налогообложения доходов физлиц республиканской налоговой службы Сергей Королев. - Мы действуем в рамках нормативно-правовых актов, которые принимаются как на федеральном, так и на региональном уровне.

Налог на добавленную стоимость, который зачисляется в федеральный бюджет, отсрочке не подлежит, как и налог на прибыль. Менять ставки подоходного налога государство также не намерено. Речь идет по уплате страховых взносов, которые также привязаны к выплате зарплаты.

На региональном уровне решения будут приниматься по налогу на имущество организаций и транспортному налогу, а также ставкам по патентной системе налогообложения предпринимательской деятельности. Местным советам предстоит определиться по ставкам земельного налога и налогу на имущество физических лиц.

ВСЕ В ФОНД И КАБИНЕТ

За всеми разъяснениями по отсрочкам, мерам поддержки и кредитам нужно обращаться на «горячую линию» Минэкономразвития Крыма: +73652600375; 88005003859 и +79780758832. Обратную связь с предпринимателями держит Фонд поддержки предпринимательства Крыма через диалоговое окно на сайте организации.

Доступ к государственной помощи открывается через регистрацию на портале «Работа в России». Доступ к порталу привязан к Единой системе идентификации и аутентификации юрлиц.

- Работодатель в личном кабинете ежедневно актуализирует режимы труда - сотрудники работают удаленно, деятельность остановлена, на предприятии сотрудники временно высвобождены или есть задолженность по зарплате, - сообщила министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская. - Просьба в электронном виде дублировать данные в службу занятости.

По ее словам, обращения по регистрации на портале были разосланы 18 тысячам работодателей. Обратную связь дал каждый десятый. Но вне портала предоставить финансовую помощь не получится, а это минимальный размер оплаты труда на каждого временно не задействованного сотрудника, что составляет 12 130 рублей, и еще по 3 тысячи для закупки инвентаря, чтобы проводить временные работы.

ТЕНЬ ПОСТРАДАЕТ

Самая сложная ситуация в отраслях с максимально заниженной заработной платой, либо ее выплатой в конвертах. На таких предприятиях социальных обязательств перед сотрудниками просто нет, и чтобы не остаться без копейки денег в карантин, Минтруда Крыма предлагает в дистанционном режиме оповестить Службу занятости по месту жительства и оформить пособие по безработице.

Сколько самозанятых граждан остались без средств к существованию, сказать не берется никто. Но сидеть без заработка им еще долго - с высокой долей вероятности карантин продлят до 12 апреля.

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