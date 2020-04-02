Производители продуктов питания, стратегические и линейные объекты, а также сельхозпредприятия продолжат работать в режиме повышенных мер карантина по коронавирусу. На каждом таком предприятии должен быть штаб по контролю за ситуацией в коллективе и мерами дезинфекции. КП-Крым узнала, как будут работать предприятия в режиме полной самоизоляции 2020 в Крыму.

ГРАДУСНИК НА ВХОДЕ

- Телеметрия ежедневно с утра, дезинфекция всех поверхностей, обработка антисептиками кожных покровов, средства индивидуальной защиты, - указал премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк. - Не допускать скопления людей на объектах, и, в случае доставки людей на работу, соблюдать свободную дистанцию.

Развозка есть на многих предприятиях Крыма, в том числе относящихся к непрерывному циклу. Это завод «Титан» в Армянске и Крымский содовый завод в Красноперекопске. В цехах рабочий процесс нужно организовать таким образом, чтобы максимально дистанцировать сотрудников друг от друга.

ВИНО И РЫБА

Продолжают работать предприятия по переработке сельхозпродукции и рыбодобывающей промышленности. Крупные виноделы не могут прервать цикл производства, иначе заготовленное сусло просто прокиснет. У рыбаков до окончания путины остался один месяц, поскольку уже с мая будет введен запрет на вылов.

- Мы дали возможность работать нашим винодельческим предприятиям, никакие продовольственные предприятия не останавливаются, - подчеркнул министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин. - На вылов рыбы у нас квота очень маленькая, и остался один месяц.

Небольшие сельхозпредприятия на селе просят регламентировать их деятельность в режиме карантина. Откладывать весенние полевые работы нельзя, тем более, что они не подразумевают большое скопление людей. Мелкие фермы обходятся своими силами, или нанимают не большую бригаду. Но что им можно, что нельзя должно быть прописано отдельно.

ГАДЮШНИКИ ЗАКРЫТЬ

Проверку предприятий по соблюдению указа главы Крыма о мерах по нераспространению коронавирусной инфекции МВД проводит совместно с сотрудниками Роспотребнадзора. За сутки проверили 2933 объекта, из них 41 работали с нарушениями.

Акты с предписанием о приостановке деятельности направляются в суд, и уже вынесено четыре решения о приостановлении деятельности на 30 суток и два находятся на рассмотрении. Максимальный срок предусматривает запрет на деятельности в течение 90 суток и штраф до 300 тысяч рублей.

После утверждения новых санкций в КоАП РФ нарушителям грозит до 1 миллиона рублей штрафа.

- Если директор проникся и сам участвует в процессе, то нарушений минимальное количество, - считает глава региона Сергей Аксенов. - Но по ряду предприятий - гадюшник, антисанитария и тихий ужас.

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