2020-04-02T15:57:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Как будут работать предприятия в режиме полной самоизоляции 2020 в Крыму

Пищевики, аграрии и «большая химия» продолжат работать в режиме полной самоизоляции 2020 в Крыму
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Все сотрудники должны измерять температуру тела прежде, чем приступить к работе.Все сотрудники должны измерять температуру тела прежде, чем приступить к работе.Фото: Михаил ПАТЛИС
Изменить размер текста:

Производители продуктов питания, стратегические и линейные объекты, а также сельхозпредприятия продолжат работать в режиме повышенных мер карантина по коронавирусу. На каждом таком предприятии должен быть штаб по контролю за ситуацией в коллективе и мерами дезинфекции. КП-Крым узнала, как будут работать предприятия в режиме полной самоизоляции 2020 в Крыму.

ГРАДУСНИК НА ВХОДЕ

- Телеметрия ежедневно с утра, дезинфекция всех поверхностей, обработка антисептиками кожных покровов, средства индивидуальной защиты, - указал премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк. - Не допускать скопления людей на объектах, и, в случае доставки людей на работу, соблюдать свободную дистанцию.

Развозка есть на многих предприятиях Крыма, в том числе относящихся к непрерывному циклу. Это завод «Титан» в Армянске и Крымский содовый завод в Красноперекопске. В цехах рабочий процесс нужно организовать таким образом, чтобы максимально дистанцировать сотрудников друг от друга.

ВИНО И РЫБА

Продолжают работать предприятия по переработке сельхозпродукции и рыбодобывающей промышленности. Крупные виноделы не могут прервать цикл производства, иначе заготовленное сусло просто прокиснет. У рыбаков до окончания путины остался один месяц, поскольку уже с мая будет введен запрет на вылов.

- Мы дали возможность работать нашим винодельческим предприятиям, никакие продовольственные предприятия не останавливаются, - подчеркнул министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин. - На вылов рыбы у нас квота очень маленькая, и остался один месяц.

Небольшие сельхозпредприятия на селе просят регламентировать их деятельность в режиме карантина. Откладывать весенние полевые работы нельзя, тем более, что они не подразумевают большое скопление людей. Мелкие фермы обходятся своими силами, или нанимают не большую бригаду. Но что им можно, что нельзя должно быть прописано отдельно.

ГАДЮШНИКИ ЗАКРЫТЬ

Проверку предприятий по соблюдению указа главы Крыма о мерах по нераспространению коронавирусной инфекции МВД проводит совместно с сотрудниками Роспотребнадзора. За сутки проверили 2933 объекта, из них 41 работали с нарушениями.

Акты с предписанием о приостановке деятельности направляются в суд, и уже вынесено четыре решения о приостановлении деятельности на 30 суток и два находятся на рассмотрении. Максимальный срок предусматривает запрет на деятельности в течение 90 суток и штраф до 300 тысяч рублей.

После утверждения новых санкций в КоАП РФ нарушителям грозит до 1 миллиона рублей штрафа.

- Если директор проникся и сам участвует в процессе, то нарушений минимальное количество, - считает глава региона Сергей Аксенов. - Но по ряду предприятий - гадюшник, антисанитария и тихий ужас.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Земфира написала песню под названием «Крым»
В Симферополе ограничат движение по проспекту Вернадского
Желающие служить в армии по контракту могут подать заявление дистанционно
Жителей севастопольского села подозревают в поджоге экскаватора
Госкомводхоз в Крыму готовится к поливному сезону
Среди крымчан с коронавирусом нет пациентов в тяжелом состоянии
Пищевые и агропромышленные предприятия Крыма продолжат работать в карантин
Минобороны РФ: Парад Победы переносить не будут
Большинство туристов покинет Крым до 6 апреля
На хитрых торговцев шаурмой в Керчи спустили полицию
Похороны являются исключением из режима домашней изоляции
В 7-й горбольнице Симферополя сконцентрируют всех больных коронавирусом
Опубликован график работы общественного транспорта в Ялте
В России количество заболевших коронавирусом увеличилось на 771 человек
Пятеро граждан нарушили режим домашней самоизоляции
На Крымском мосту появится дезинфекционный барьер
Ночью в Бахчисарайском районе произошел пожар