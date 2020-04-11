2020-04-11T11:41:59+03:00
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Пасха в Симферополе 2020: Что будет отменено, и что будет работать в период самоизоляции

Храмы не прекратили богослужения, но Пасха в Симферополе 2020 пройдет удаленно
Никита ПОЛЬКО
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Предприятие «Крымхлеб» будет печь куличи к ПасхеПредприятие «Крымхлеб» будет печь куличи к ПасхеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пасха в Симферополе 2020 выпадет на 19 апреля. Однако из-за режима всеобщей самоизоляции массовые мероприятия до 30 апреля отменены по всему Крыму.

Несмотря на это, храмы в Симферополе открыты, в них продолжаются богослужения. По словам секретаря Симферопольской и Крымской епархии Александра Якушечкина, все иконы регулярно обрабатываются антисептиками, а у служителей ежедневно измеряют температуру тела.

Тем не менее, церковь просит прихожан воздержаться от посещения храмов и молиться дома.

В этой связи, Пасха в Симферополе 2020 пройдет удаленно, уже решается вопрос о том, что праздничную пасхальную службу в Симферополе 2020 будут транслировать на одном из крымских телеканалов.

Однако, как отмечают в Симферопольской епархии, за последние годы церковь приложила много усилий, чтобы храмы появились в шаговой доступности жителей всех районов Симферополя и Крыма. А это может помочь избежать столпотворений в крупных церквях столицы.

Поэтому открытые храмы должны будут организовывать праздничные богослужения в режиме «частичного присутствия» граждан.

- Ответственными священнослужителями будет организован поэтапный пропуск в храм всех желающих. Кроме того, перед входом в культовые учреждения будут нанесены отметки с обеспечением дистанции для нахождения прихожан, - сообщили в пресс-службе крымского главка МВД.

Ограничительные меры коснутся и Крестных ходов, которые будут проводиться внутри ограды храмов. Так, всем участвующим необходимо быть в масках и соблюдать дистанцию между собой и другими шествующими.

Зато с покупкой куличей - традиционного пасхального лакомства - в Симферополе проблем не будет. Начиная с 13 апреля, предприятие «Крымхлеб» будет печь куличи. Причем все они будут продаваться только в упаковках, чтобы не нарушались санитарные нормы. Оптовая цена - 25 рублей за кулич. В стоимость включена и безопасная упаковка.

Правда, традиционное освящение куличей и яиц в храмах Симферополя в 2020 году остается под вопросом. Ведь согласно правилам повышенной готовности по коронавирусу, в Крыму запрещены массовые собрания людей.

Как бы там ни было, но следует настраиваться на то, что Пасху в Симферополе в 2020 году придется отмечать дома, а поздравлять своих близких со Светлым Христовым Воскресением по телефону.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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