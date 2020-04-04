2020-04-04T13:52:04+03:00
Общество

Как опустели улицы Симферополя на время карантина: 5 самых показательных фото

«Комсомолка» публикует фотографии безлюдных улицы крымской столицы
Никита ПОЛЬКОАнна КИРИЕНКО
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Все торговые точки не продающие товары первой необходимости - закрыты.Все торговые точки не продающие товары первой необходимости - закрыты.Фото: Михаил ПАТЛИС
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В Крыму с 3 апреля действует режим всеобщей самоизоляции. На улицу выходить можно по нескольким причинам: если нужна неотложная помощь, продукты или лекарства, а еще, если пришло время погулять с животным. Можно и ходить на работу, но только при наличии справки от работодателя. При этом всем крымчанам с хроническими заболеваниями и возрастной категории 65+ и вовсе запрещено покидать пределы жилья до 14 апреля.

Всех нарушителей карантина штрафуют, либо выносят предупреждения. И хотя некоторых граждан перспектива наказания не пугает, и они отправляются на природу, большинство жителей полуострова остается дома.

Как выглядит Симферополь в период всеобщей самоизоляции – в нашем фоторепортаже.

Центральные улицы города остались без людей и машин. Фото: Анна КИРИЕНКО

Центральные улицы города остались без людей и машин.Фото: Анна КИРИЕНКО

Крымские депутата также перешли в режим удаленной работы. Фото: Анна КИРИЕНКО

Крымские депутата также перешли в режим удаленной работы.Фото: Анна КИРИЕНКО

Улица Александра Невского: ремонт закончен, но людей нет. Фото: Анна КИРИЕНКО

Улица Александра Невского: ремонт закончен, но людей нет.Фото: Анна КИРИЕНКО

Фото: Анна КИРИЕНКО.

Фото: Анна КИРИЕНКО.

Медики продолжают выполнять свою работу. Причем в усиленном режиме. Фото: Анна КИРИЕНКО

Медики продолжают выполнять свою работу. Причем в усиленном режиме.Фото: Анна КИРИЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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