Пожилым - предупреждение, за подростков отвечают родители: Как полицейские контролируют режим самоизоляции в Крыму

Ежедневно сотрудники полиции выходят на улицы крымских городов и поселков для контроля за режимом самоизоляции. Гражданам пожилого возраста встреча с патрулем обернется выпиской предупреждения — тем, кому перевалило за 65, находится в общественных местах нельзя. Дети и подростки, праздно шатающиеся по улице, подводят своих родителей — им придется отвечать за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, и штраф на первый раз составит от 100 до 500 рублей.

- Сотрудники органов внутренних дел ведут проверку соблюдения гражданами и организациями правил и требований, связанных с введением карантина и проводят широкомасштабную профилактическую работу с населением, - отметила официальный представитель МВД по РК Ольга Кондрашова. - На улицах и в общественных местах стражи порядка выписывают официальные предупреждения пожилым гражданам старше 65 лет, также выявляются дети и подростки, находящиеся на улице без сопровождения родителей.

Прежде всего, контролируются декретные группы - дети и пожилые. Фото: стоп-кадр оперативного видео МВД РК

К административной ответственности полицейские привлекают в первую очередь тех, кому положено соблюдать режим режима самоизоляции по предписанию Роспотребнадзора. Пока они не выведены из динамического наблюдения, за нарушение домашней изоляции им грозит штраф и принудительная госпитализация в обсерватор на 14 дней карантина. У других граждан, свободно перемещающихся по улице, полицейские, в первую очередь, требуют предъявить справку с места работы по установленной форме в приложении №3 к указу главы Крыма о режиме повышенной готовности в регионе.

- Мы понимаем, что в регионе много приезжих людей, у которых нет местной прописки, поэтому обращаем внимание не на адрес регистрации, а на справку, что человек работает там-то и может передвигаться по месту работы, - рассказали КП-Крым сотрудники ППС. - Если это поход в магазин, или мусор выкинуть, то магазин должен быть в радиусе доступности, как и мусорные баки.

Полицейские сами соблюдают меры предосторожности. Фото: стоп-кадр оперативного видео МВД РК

Наличие пожилых родственников, которые нуждаются в уходе, сотрудникам полиции проверить не составит труда. Если возникнут сомнения, они проводят до дверей квартиры, куда стремится добраться гражданин.

Сами полицейские соблюдают масочный режим и придерживаются дистанции в 1,5 метра от собеседника. Сетуют, что многие граждане при общении с патрулями полиции цитируют Конституцию РФ, а именно статью 27 о свободе передвижения.

Но, помимо основного закона, не плохо знать и другие. Так, с 1 апреля ужесточили ответственность за нарушение санэпидрежима (ст.6.3.КоАП) и правил поведения при угрозе возникновения ЧС (ст.20.6.1 КоАП). В первом случае санкции 15-40 тысяч рублей, во втором - 1-30 тысяч рублей.

Административные протоколы выписываются на месте. В Ялте за один день составили 37 штук составили! В Симферополе пока усиленно проверяют автотранспорт. Но и протоколы на нарушителей выписывают.

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