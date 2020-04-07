Директор торговой сети «Яблоко»: Продукции в торговых сетях Крыма хватает

Глава Крыма Сергей Аксенов до 30 апреля продлил режим самоизоляции в республике. Стратегические цели на повестке для в таких условиях — продовольственная безопасность и стабильные цены на продукты.

Как режим самоизоляции отразился на работе местных торговых сетей, почему дорожает гречка и хватает ли Крыму собственных поставщиков продукции, рассказала директор торговой сети «Яблоко» Татьяна Пикалова.

Как изменился режим работы сети «Яблоко» после принятых мер противодействия пандемии коронавируса?

- План работы остался стандартный. У нас и так были увеличены графики работы магазинов – либо с 7:00 до 24:00, либо с 8:00 до 23:00. Пока торговая сеть работает в своем стандартном режиме.

Чувствуете ли вы изменение спроса в последнее время?

- Да, за последние две недели изменились потребности покупателей. Вырос спрос на бакалейную группу товаров – это крупы, сахар, соль, консервацию длительного хранения – тушенку, сгущенку, рыбные консервы. Увеличился спрос на средства личной гигиены. В частности, на туалетную бумагу, антисептические средства, дезинфекционные, в том числе для уборки помещений. Покупатели беспокоятся за свою жизнь, за чистоту и гигиену, и поэтому стали больше уделять им внимания. И мы это чувствуем по объемам реализации продукции.

Из-за ажиотажного спроса уже отмечается рост цен. По каким группам товаров он произошел у вас? Какие удается удерживать?

- Рост цен зависит от тех остатков, которые есть по сети. И от той потребности, которую демонстрируют покупатели.

Сейчас выросли цены на гречку, потому что ее подняли производители и дистрибьюторы. Соответственно, когда у нас закончились наши товарные остатки, при новом приходе мы вынуждены были реагировать на входную цену. Но стандартная наценка на социально-значимые товары никоим образом не менялась. И где она была прописана в размере 10% по меморандуму с Советом министров Республики Крым, который у нас уже 5 лет действует, там и применяется. Соответственно, покупатели видят, что есть изменения цен на сахар, на гречку, на рис. Но это связано только с тем, что поднялись закупочные цены.

Есть ли какие-то товары, цену на которые приходится держать даже в убыток себе?

- Конечно, такие товары есть. На сегодняшний день, это сахар – его закупка сейчас дороже, чем мы реализуем в торговом зале. Это растительное масло и медицинские маски, которыми мы торгуем, чтобы наши покупатели были защищены.

Все кассы " Яблока" работают в штатном режиме, а все работники соблюдают масочный режим.

Как изменилось взаимодействие с органами власти — муниципальными, республиканскими, в связи с сложившейся ситуацией? Находитесь ли с ними в контакте?

- Они постоянно мониторят ситуацию. Ежечасно спрашивают, какая нужна помощь и что у нас происходит, отчитываются дальше по вертикали. Телевидение тоже очень часто в торговом зале снимает, что происходит. Роспотребнадзор очень часто проверяет, как у нас происходит уборка и дезинфекция в торговых залах. Контроль действительно усилился, но мы всегда к нему были готовы.

Поступали ли какие-то пожелания или предложения от властей?

- Предложения поступают, они нам помогают. В частности, Минпромторг Крыма помогает нам с поставщиками, которые осуществляют важные стратегические поставки. Той же гречки, например. Сейчас они собирают информацию по маскам – обеспечен ли персонал в торговых залах, есть ли у нас запас.

Если произойдет такая полуфантастическая ситуация, что Крым будет изолирован от внешнего мира, как это отразится на покупателях?

- В Крыму достаточно дистрибьюторов и поставщиков, которые, насколько мне известно, на 2-3 месяца сделали себе товарные запасы. И каждая сеть тоже по возможности запасает товары, которые имеют длительный срок реализации, в зависимости от складских помещений. Поставщиков, которые возят скоропортящиеся товары – это молочная продукция, готовые мясные изделия, хлебобулочные изделия – на полуострове достаточно. Я не думаю, что в этом будет какой-то дефицит. Даже в период блэкаута они обеспечивали нам бесперебойные поставки всей этой продукции.

Наблюдается ли рост доли крымских товаров в общем ассортименте?

- Пока нет. Все стабильно, как и было, потому что материковые поставщики везут все согласно своих графиков.

В вашей сети встречаются объявления об ограничении отпуска товара – например, гречка по 3 кг в руки. Вам реально удается ограничивать покупателей? И не бьет ли это по вашим доходам?

- По нашим доходам это не бьет никак. Это делается только лишь для того, чтобы не пришли перекупщики и не оставили в один момент всех крымчан вообще без этого товара, который имеет спрос. Это сделано для того, чтобы хватило всем, а не кто-то конкретный просто на чьей-то беде сделал сейчас себе прибыль.

Что вы можете порекомендовать или сказать крымчанам, которые сейчас опасаются дефицита продуктов?

- Не хочется, чтобы наши покупатели поддавались панике! Продукции на сегодня хватает в торговых сетях. Наша сеть всегда являлась самой дешевой по Крыму по социально значимым товарам, и мы стараемся, даже в убыток себе, по многим товарам не поднимать цены для того, чтобы наши покупатели уверенно посещали наши торговые залы.

Мы дополнительно поставили на входе в каждый наш торговый зал стойки с диспенсерами для дезинфекции рук. Обрабатываем тщательно все поверхности. Для четкой уверенности покупателей, что у нас все дезинфицировано, по торговым залам развешаны объявления. Дополнительно поставили стойки с одноразовыми перчатками. У нас масочный режим для всего персонала. Мы тщательно убираем и дезинфицируем помещения, чтобы человек, посетивший наши магазины, чувствовал какую-то внутреннюю защищенность и мог спокойно совершать покупки. Все наши кассы работают в штатном режиме. Мы стараемся обслуживать всех и идем навстречу каждому.

Наш распределительный склад перешел на 3-сменный режим работы для того, чтобы создать дополнительный запас товара и надежно обеспечить потребности крымчан в продовольствии.