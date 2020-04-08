В Крыму ответили на планы США вернуть полуостров Украине с помощью коронавируса

Три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор - предложили воспользоваться пандемией коронавируса, чтобы оказать давление на Россию и попытаться вернуть Крым под управление Киева.

США – мировой лидер по количеству заразившихся коронавирусом, а американские политики мечтают то о колонизации Луны, то о «возвращении» Крыма. Этот как раз тот случай, когда мечтать вредно. Прежде всего, для самой Америки, заявил глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя предложения экс-послов США в Киеве воспользоваться пандемией коронавируса, чтобы попытаться вернуть Крым под контроль Украины.

Этому, считают бывшие политики, будет способствовать желание России избавиться от западных санкций в условиях распространения инфекции.

По их словам вирус может помочь прекратить конфликт на Украине. Американцы полагают, что США и другие страны должны предложить снять санкции с РФ, если ее власти согласятся на условия Киева. Более того, президент Трамп якобы намерен вместе с Германией, Францией и Украиной предложить такой вариант президенту Владимиру Путину, заявили экс-послы.

- Политическая элита США так увлеклась идеологическими химерами, что путает свои фантазии с реальностью, - прокомментировал слова американских политиков глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, экс-послы могут приехать на полуостров и лично спросить крымчан, что они думают о «возвращении» Крыма Украине и таких «возвращенцах», как они.

- Правда, сначала бывшим послам придется пройти двухнедельный карантин, как прибывшим из страны, опасной по коронавирусу, - подытожил Аксенов.

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