Коронавирус в Крыму, последние новости на 9 апреля 2020: Новые случаи заболевания

«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости – читайте в одном материале КП-Крым.

НОВЫЕ СЛУЧАИ

В Армянске обнаружили троих зараженных, все - члены одной семьи. Первая заболевшая приехала домой из Москвы, двое других заразились от нее. Всех госпитализировали в инфекционный стационар.

И все бы ничего, но одного из зараженных ранее положили с гипертоническим кризом в Центральную горбольницу Армянска. Теперь медучреждение закрыто на двухнедельный карантин, там находится 124 человека - и врачи, и пациенты.

У всех взяли анализы на коронавирус, ждут результатов.

МЧС ТЕПЕРЬ МОЖЕТ ШТРАФОВАТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ КАРАНТИНА

Теперь составлять протоколы по статье 20.6.1 КоАП за нарушение санэпидрежима имеют право 10 сотрудников чрезвычайного ведомства Крыма: руководители и специалисты управления гражданской защиты, отдела надзорной деятельности управления природной и техногенной безопасности, надзорной деятельности.

Для физических лиц штрафы составляют от 1 до 30 тысяч рублей, 10-50 тысяч рублей для должностных лиц, 30-50 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, 100-300 тысяч рублей для юридических лиц.

ПАСХАЛЬНЫЕ КУЛИЧИ - ТОЛЬКО В УПАКОВКАХ

Все куличи крупнейшего крымского производителя «Крымхлеб» будут продаваться только в упаковках - для профилактики коронавирусной инфекции.

Напомним, православные отмечают Пасху в 2020 году 19 апреля.