Прибывшие в Крым из Греции моряки не могут сойти на берег, пока не сдадут тесты на коронавирус
Возле берегов Крыма продолжает стоять на якоре крейсерская яхта «Варвара», которая недавно пришла из Греции. Экипаж хотели отправить в обсерватор, но моряки оказались решительно против и самоизолировались у себя на парусном судне. Сойти на берег им не разрешают.
На яхте находятся двое – капитан Николай Шкурин и его помощник Николай Новак. Они побывали в Афинах, прошли Эгейское море, пролив Дарданеллы, Мраморное море, пролив Босфор и Черное море. В иностранные порты, как утверждают моряки, не заходили.
Первого апреля «Варвара» прибыла в Ялту, где им открыли границу и порекомендовали оставаться на судне ввиду эпидемиологической ситуации. Позднее яхта перешла в район Феодосии и ошвартовалась там.
Обращение капитана яхты Николая Шкурина.Видео: ВКонтакте / Николай Шкурин
- К сожалению, возникли несогласия с представителями Роспотребнадзора в Феодосии, которые настаивают на отправке экипажа на обсервацию. Наша яхта и экипаж находятся без контакта с берегом с 17 марта, экипаж чувствует себя хорошо без признаков респираторных заболеваний. Ведется журнал измерения температуры и состояния экипажа. Продолжаем самоизоляцию на яхте до 14 апреля 2020 года. Мы категорически против нашей отправки в обсервацию. Надеемся, что силовые методы к нам применены не будут, - написал на своей странице ВКонтакте 65-летний капитан яхты Николай Шкурин.
В свою очередь его помощник Николай Новак отметил, что у моряков достаточно припасов, чтобы продержаться 14 дней на самоизоляции. Оба моряка согласны сдать анализы на коронавирус и дождаться на яхте их результатов.
Повторное обращение экипажа яхты "Варвара".Видео: ВКонтакте / Николай Шкурин
- Здоровье отличное, признаков респираторных заболеваний нет. Бесконтактно 21 день подряд уже. От дельфинов коронавирусом заразиться не могли. Не хотим загружать бюджет расходами на содержание нас в обсерваторе на 14 дней, койки могут понадобится действительно больным людям, - заявил Николай Новак на своей странице в Facebook. - Выражаем благодарность всем медикам Крыма и всего мира, которые самоотверженно работают в целях оказания помощи.
Яхта стоит на якоре на расстоянии более 25 метров от берега в районе поселка Орджоникидзе под Феодосией. Экипаж подчеркивает, что на борту есть необходимые средства защиты: маски, перчатки, очки. Единственное, чего просят моряки: разрешить ошвартоваться в порту Феодосии и продолжить самоизоляцию на яхте, или же разрешить добраться до пустующей квартиры капитана, расположенной в 500 метрах от порта.
Николай Новак (слева) и Николай Шкурин (справа). Фото: страница Николая Новака в Facebook
- Без проведения лабораторного обследования эти лица (экипаж яхты. – Ред.) не могут покинуть режим изоляции, - подчеркнула руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба.
В частности, 10 апреля будет ровно 10 дней, как экипаж находится на самоизоляции, а значит – подошел срок взять анализы на коронавирус. Если тесты будут отрицательные, морякам разрешат сойти на берег.
В свою очередь глава РК Сергей Аксенов поручил вице-премьеру Игорю Михайличенко в случае необходимости обеспечить экипаж питьевой водой, лекарствами и продуктами питания, если таковые понадобятся.
ИСТОЧНИК KP.RU