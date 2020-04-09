2020-04-09T18:06:29+03:00
Общество

Прибывшие в Крым из Греции моряки не могут сойти на берег, пока не сдадут тесты на коронавирус

На самоизоляции путешественники с 1 апреля [фото, видео]
Анастасия ЖУКОВА
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Капитан яхты Николай Шкурин. Фото: страница героя публикации ВКонтактеКапитан яхты Николай Шкурин. Фото: страница героя публикации ВКонтакте
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Возле берегов Крыма продолжает стоять на якоре крейсерская яхта «Варвара», которая недавно пришла из Греции. Экипаж хотели отправить в обсерватор, но моряки оказались решительно против и самоизолировались у себя на парусном судне. Сойти на берег им не разрешают.

На яхте находятся двое – капитан Николай Шкурин и его помощник Николай Новак. Они побывали в Афинах, прошли Эгейское море, пролив Дарданеллы, Мраморное море, пролив Босфор и Черное море. В иностранные порты, как утверждают моряки, не заходили.

Первого апреля «Варвара» прибыла в Ялту, где им открыли границу и порекомендовали оставаться на судне ввиду эпидемиологической ситуации. Позднее яхта перешла в район Феодосии и ошвартовалась там.

Обращение капитана яхты Николая Шкурина.Видео: ВКонтакте / Николай Шкурин

- К сожалению, возникли несогласия с представителями Роспотребнадзора в Феодосии, которые настаивают на отправке экипажа на обсервацию. Наша яхта и экипаж находятся без контакта с берегом с 17 марта, экипаж чувствует себя хорошо без признаков респираторных заболеваний. Ведется журнал измерения температуры и состояния экипажа. Продолжаем самоизоляцию на яхте до 14 апреля 2020 года. Мы категорически против нашей отправки в обсервацию. Надеемся, что силовые методы к нам применены не будут, - написал на своей странице ВКонтакте 65-летний капитан яхты Николай Шкурин.

В свою очередь его помощник Николай Новак отметил, что у моряков достаточно припасов, чтобы продержаться 14 дней на самоизоляции. Оба моряка согласны сдать анализы на коронавирус и дождаться на яхте их результатов.

Повторное обращение экипажа яхты "Варвара".Видео: ВКонтакте / Николай Шкурин

- Здоровье отличное, признаков респираторных заболеваний нет. Бесконтактно 21 день подряд уже. От дельфинов коронавирусом заразиться не могли. Не хотим загружать бюджет расходами на содержание нас в обсерваторе на 14 дней, койки могут понадобится действительно больным людям, - заявил Николай Новак на своей странице в Facebook. - Выражаем благодарность всем медикам Крыма и всего мира, которые самоотверженно работают в целях оказания помощи.

Яхта стоит на якоре на расстоянии более 25 метров от берега в районе поселка Орджоникидзе под Феодосией. Экипаж подчеркивает, что на борту есть необходимые средства защиты: маски, перчатки, очки. Единственное, чего просят моряки: разрешить ошвартоваться в порту Феодосии и продолжить самоизоляцию на яхте, или же разрешить добраться до пустующей квартиры капитана, расположенной в 500 метрах от порта.

Николай Новак (слева) и Николай Шкурин (справа). Фото: страница Николая Новака в Facebook

Николай Новак (слева) и Николай Шкурин (справа). Фото: страница Николая Новака в Facebook

- Без проведения лабораторного обследования эти лица (экипаж яхты. – Ред.) не могут покинуть режим изоляции, - подчеркнула руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба.

В частности, 10 апреля будет ровно 10 дней, как экипаж находится на самоизоляции, а значит – подошел срок взять анализы на коронавирус. Если тесты будут отрицательные, морякам разрешат сойти на берег.

В свою очередь глава РК Сергей Аксенов поручил вице-премьеру Игорю Михайличенко в случае необходимости обеспечить экипаж питьевой водой, лекарствами и продуктами питания, если таковые понадобятся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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