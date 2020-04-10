Штрафы за нарушение режима самоизоляции в Крыму: Наказывать будут на 4 тысячи рублей

Власти Крыма решили перенять опыт Москвы в принуждении граждан к режиму самоизоляции. Местный закон «Об административных правонарушениях» дополнит статья о мерах ответственности - штрафы за нарушение режима самоизоляции в Крыму будут начинаться от 4 тысяч рублей.

- Сегодня будет проведена сессия (парламента Крыма, - Ред.), и будет заключено соглашение с МВД по примеру Москвы, и МВД будет составлять протоколы о нарушениях на пешеходов и автолюбителей за нарушение правил самоизоляции, - пояснил глава Крыма Сергей Аксенов. - Это будет справедливо и с точки зрения предотвращения распространения вируса, и с точки зрения справедливости - значительное количество людей пишет, почему они должны сидеть дома, когда остальные катаются и плевать хотели на все?

Изменения в республиканский закон об административных нарушениях должны стимулировать граждан сидеть дома. Фото: стоп-кадр оперативного видео МВД в РК

Размер штрафов следующий:

На граждан - 4 тысячи рублей за однократное нарушение, 5 тысяч рублей за повторное;

На должностных лиц - от 30 тысяч до 40 тысяч рублей за первое нарушение, 40-50 тысяч за повторное;

На юридических лиц - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей за первое нарушение, 300-500 тысяч за повторное.

За совершение нарушения с привлечением транспортного средства - штраф 5 тысяч рублей.

Ранее к нарушителям применялись нормы статей КоАП РФ. При составлении протокола за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности административный штраф для граждан составляет от 1 до 30 тысяч рублей, от 10 до 50 тысяч рублей для должностных лиц, от 30 до 50 тысяч для индивидуальных предпринимателей, от 100 до 300 тысяч рублей для юридических лиц.

Если невыполнение правил повлекло причинение вреда здоровью человека или имуществу, штрафы увеличиваются до 15-50 тысяч рублей для граждан, 300-500 тысяч для должностных лиц, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, или закрытие до девяноста суток.

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