2020-04-12T09:48:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Крыма Сергей Аксенов о ситуации с коронавирусом: «Ограничения - необходимость, а не перегибы на местах»

Глава республики призвал граждан быть ответственными и соблюдать режим самоизоляции
Анастасия ЖУКОВА
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Глава Крыма Сергей Аксенов. Фото: Пресс-служба главы РКГлава Крыма Сергей Аксенов. Фото: Пресс-служба главы РК
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Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан с пониманием отнестись к ограничениям из-за угрозы коронавируса.

- Это не чья-то прихоть или «перегибы на местах», это необходимость, от которой в самом прямом смысле зависят жизнь и здоровье людей. Как сказал наш президент, выбора у нас сейчас нет. И не только у нас – выбора нет ни у кого в мире. Подобные меры, зачастую более жесткие, сегодня действуют во многих странах, затронутых пандемией, - отметил Аксенов на заседании оперативного штаба.

Он подчеркнул, что экономика страдает во всех странах мира, затронутых пандемией, и везде в разы увеличилась нагрузка на врачей.

Глава Крыма еще раз отметил, что основной способ борьбы с вирусной инфекцией - это разобщение людей, то есть режим всеобщей самоизоляции. И чем добросовестнее граждане будут его соблюдать, тем больше шансов, что правительство пойдет на сокращение срока действия этого режима.

- Поверьте, мы тщательно взвешиваем и обсуждаем со специалистами каждый шаг. Каждый! Никто не заинтересован в неоправданных ограничениях, - заявил Сергей Аксенов.

Он пообещал расширять список работающих предприятий, уменьшать перечень вводимых ограничений в зависимости от эпидемиологической ситуации

- Профилактические меры должны соблюдаться неукоснительно, это ключевое условие для возобновления и продолжения работы, - заключил Аксенов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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