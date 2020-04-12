Инфекцию привез из Москвы: В Крыму подтвердили новый случай заражения коронавирусом

В Крыму подтвердили еще один случай заражения коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, заболевший ранее посетил Москву с рабочей командировкой. Он провел в столице несколько дней, с 25 по 28 марта, а уже дома почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью с симптомами ОРВИ. При этом пациент скрывал, что был за пределами Крыма.

- По результатам эпидемиологического расследования установлен круг контактных лиц из числа родственников и медицинских работников в количестве 14 человек. Принято решение о помещении указанных граждан в обсерватор под медицинское наблюдение, организовано лабораторное обследование, - рассказал Сергей Аксенов.

Лица, которые отдаленно контактировали с зараженным, тоже находятся под медицинским наблюдением, но в домашних условиях.

Всего в Крыму зарегистрировали на сегодняшний день 32 случая заболевания коронавирусом, из них 23 - завозные, инфекцию подхватили за пределами республики.

Глава Крыма призвал всех жителей полуострова максимально ответственно соблюдать режим всеобщей изоляции, ограничить контакты и не посещать общественные места без необходимости. Сергей Аксенов напомнил, что необходимо соблюдать социальную дистанцию в два метра в общественном транспорте, супермаркетах и так далее.

При появлении первых симптомов ОРВИ не стоит заниматься самолечением, напомнил глава республики. Следует обратиться в поликлинику по месту жительства и вызвать врача на дом.

- Проведение противоэпидемических мероприятий на территории региона продолжается. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба, который работает в ежедневном режиме, - заключил Аксенов.