2020-04-12T21:07:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Инфекцию привез из Москвы: В Крыму подтвердили новый случай заражения коронавирусом

Всего на полуострове на сегодняшний день зарегистрировали 32 зараженных
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
В Крыму все больше зараженных коронавирусомВ Крыму все больше зараженных коронавирусомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Крыму подтвердили еще один случай заражения коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, заболевший ранее посетил Москву с рабочей командировкой. Он провел в столице несколько дней, с 25 по 28 марта, а уже дома почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью с симптомами ОРВИ. При этом пациент скрывал, что был за пределами Крыма.

- По результатам эпидемиологического расследования установлен круг контактных лиц из числа родственников и медицинских работников в количестве 14 человек. Принято решение о помещении указанных граждан в обсерватор под медицинское наблюдение, организовано лабораторное обследование, - рассказал Сергей Аксенов.

Лица, которые отдаленно контактировали с зараженным, тоже находятся под медицинским наблюдением, но в домашних условиях.

Всего в Крыму зарегистрировали на сегодняшний день 32 случая заболевания коронавирусом, из них 23 - завозные, инфекцию подхватили за пределами республики.

Глава Крыма призвал всех жителей полуострова максимально ответственно соблюдать режим всеобщей изоляции, ограничить контакты и не посещать общественные места без необходимости. Сергей Аксенов напомнил, что необходимо соблюдать социальную дистанцию в два метра в общественном транспорте, супермаркетах и так далее.

При появлении первых симптомов ОРВИ не стоит заниматься самолечением, напомнил глава республики. Следует обратиться в поликлинику по месту жительства и вызвать врача на дом.

- Проведение противоэпидемических мероприятий на территории региона продолжается. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба, который работает в ежедневном режиме, - заключил Аксенов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Закроют на сутки в «Векторе», заставят вести дневники»: что ждет добровольцев во время испытания вакцины от коронавируса
Уже отобраны 60 человек, которых привьют первыми: среди них — разработчик вакцины. Как за ними будут наблюдать и какие есть риски — в нашем материале
Мыло против антисептика: что надежнее для мытья рук во время пандемии коронавируса
Врачи напоминают: один из самых эффективных способов профилактики COVID-19 – тщательное и частое мытье рук, чтобы предотвратить занос инфекции на слизистые оболочки. Но чем и как мыть правильно?
Новые случаи заражения коронавирусом в Московской области на 12 апреля 2020: 278 человек заболели за сутки
В Подмосковье готовятся к усилению карантинных мер и вводу пропускного режима. Опубликованы данные о новых случаях заражения коронавирусом в Московской области на 12 апреля 2020 года
Новости 24
Юрист рассказал, можно ли бегать и подтягиваться на турнике возле дома в режиме всеобщей самоизоляции
Туристка сорвалась со скалы в горах Крыма
Доктор Мясников: Наше здравоохранение лучше готово к экстремальным условиям, чем западное
Крымским работодателям помогут в организации временных рабочих мест
Стало известно, из каких стран вернулись крымчане до начала всеобщей самоизоляции
Власти Крыма нашли миллиард на помощь предприятиям республики
Крымское предприятие сбрасывало в реку сточные воды
Крымским родителям выплатят по 5 тысяч на детей, рожденных в апреле 2017-го
Глава Крыма призвал дорожников «использовать режим карантина по полной»
Почти 90 тысяч пенсионеров Крыма получат доплату к пенсии
В Алуште двое приезжих почти сутки провели в автомобиле, потому что не могли найти жилье для самоизоляции
Коронавирус в Крыму: Аксенов сообщил о слежке за людьми по мобильным телефонам
Морякам двух судов, прибывших в Крым из Турции, запретили сходить на берег
За сутки в Крыму 2 человека нарушили режим самоизоляции
Коронавирус в Крыму: Под наблюдением врачей остаются почти три тысячи человек
Стало известно о состоянии детей, пострадавших после игр с бензином