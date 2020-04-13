В преддверии Пасхи многих жителей столицы Крыма волнует вопрос - как и где можно освятить куличи в Симферополе в период коронавируса.

На время всеобщей самоизоляции, которая продлится в Крыму до 30 апреля, выходить из дома можно только по необходимости: за продуктами, в аптеку, выгулять собаку.

Верующих во время празднования Пасхи, которое начнется в ночь с 18 на 19 апреля, просят воздержаться от посещения храмов. Но церкви не закрыты, а богослужения продолжаются.

Тем более, как отмечают в Симферопольской епархии, за последние годы церковь приложила много усилий, чтобы храмы появились в шаговой доступности жителей всех районов Симферополя и Крыма. Это может помочь избежать столпотворений в крупных церквях столицы.

Поэтому открытые храмы должны будут организовывать праздничные богослужения в режиме «частичного присутствия» граждан.

- Ответственными священнослужителями будет организован поэтапный пропуск в храм всех желающих. Кроме того, перед входом в культовые учреждения будут нанесены отметки с обеспечением дистанции для нахождения прихожан, - сообщили в пресс-службе крымского главка МВД.

Чтобы не создавать столпотворений, освятить куличи и яйца лучше в субботу, накануне Пасхи, 18 апреля - сразу после утренней службы и в течение дня.

Более того, предприятие «Крымхлеб» начало 13 апреля печь куличи и сразу после их приготовления символ праздника будет освящен.

- Освящение всех куличей у нас начнется с 14 апреля. Так что прихожанам не обязательно идти в храмы. Достаточно сразу купить освященные куличи, - рассказал КП-Крым генеральный директор предприятия Андрей Венжега.

По его словам, всего к Пасхе «Крымхлеб» испечет около 85 тонн куличей. Это немного меньше, чем в прошлом году.

Заметим, что куличи в этом году будут продаваться только в упаковках, чтобы не нарушались санитарные нормы. Оптовая цена - 25 рублей за штуку. В стоимость включена и безопасная упаковка.

Но если вы все же решите идти в церковь, лучше узнать, когда освятить куличи можно в самой ближней к вам культовом учреждении.

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