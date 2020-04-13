2020-04-13T17:44:40+03:00
Общество

Как и где можно освятить куличи в Симферополе в период коронавируса

«Комсомолка» узнала, как и где можно освятить куличи на Пасху в Симферополе в период коронавируса
Никита ПОЛЬКО
Поделиться:
Освятить куличи в Симферополе в период коронавируса лучше накануне Пасхи.Освятить куличи в Симферополе в период коронавируса лучше накануне Пасхи.Фото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

В преддверии Пасхи многих жителей столицы Крыма волнует вопрос - как и где можно освятить куличи в Симферополе в период коронавируса.

На время всеобщей самоизоляции, которая продлится в Крыму до 30 апреля, выходить из дома можно только по необходимости: за продуктами, в аптеку, выгулять собаку.

Верующих во время празднования Пасхи, которое начнется в ночь с 18 на 19 апреля, просят воздержаться от посещения храмов. Но церкви не закрыты, а богослужения продолжаются.

Тем более, как отмечают в Симферопольской епархии, за последние годы церковь приложила много усилий, чтобы храмы появились в шаговой доступности жителей всех районов Симферополя и Крыма. Это может помочь избежать столпотворений в крупных церквях столицы.

Поэтому открытые храмы должны будут организовывать праздничные богослужения в режиме «частичного присутствия» граждан.

- Ответственными священнослужителями будет организован поэтапный пропуск в храм всех желающих. Кроме того, перед входом в культовые учреждения будут нанесены отметки с обеспечением дистанции для нахождения прихожан, - сообщили в пресс-службе крымского главка МВД.

Чтобы не создавать столпотворений, освятить куличи и яйца лучше в субботу, накануне Пасхи, 18 апреля - сразу после утренней службы и в течение дня.

Более того, предприятие «Крымхлеб» начало 13 апреля печь куличи и сразу после их приготовления символ праздника будет освящен.

- Освящение всех куличей у нас начнется с 14 апреля. Так что прихожанам не обязательно идти в храмы. Достаточно сразу купить освященные куличи, - рассказал КП-Крым генеральный директор предприятия Андрей Венжега.

По его словам, всего к Пасхе «Крымхлеб» испечет около 85 тонн куличей. Это немного меньше, чем в прошлом году.

Заметим, что куличи в этом году будут продаваться только в упаковках, чтобы не нарушались санитарные нормы. Оптовая цена - 25 рублей за штуку. В стоимость включена и безопасная упаковка.

Но если вы все же решите идти в церковь, лучше узнать, когда освятить куличи можно в самой ближней к вам культовом учреждении.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пасха в 2020 году

Светлое Христово Воскресение, Пасха - величайший христианский праздник. Когда отмечается православная и католическая Пасха в 2020 году? (подробнее)

Традиции и обычаи Пасхи

Пасха - самый главный, самый радостный, самый светлый праздник нашей Церкви. И она имеет множество прекрасных традиций и обычаев, так давайте же узнаем о них (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Крыму отменят арендную плату за апрель для неработающих предпринимателей
Крымчанам будут продавать сразу освященные куличи
Мост на улице Гагарина в Симферополе планируют открыть сразу после Пасхи
«Самоизоляция – не помеха»: Севастополец лег позагорать на крыше дома
Крымчанин заработал уголовное дело за фиктивную прописку для нелегалов
Стало известно, когда в Симферополе откроют мост на Гагарина
Молодые ребята из Джанкоя могут сесть на 5 лет за то, что вскрыли уличный кофейный автомат
«Защиты как таковой нет»: Фельдшер из Новосибирска рассказал, как заразился коронавирусом
Полиция выводит на улицы Симферополя больше патрулей, чтобы ловить нарушителей карантина
Где в Симферополе собирают продукты для малоимущих на изоляции
Как будут пускать в храмы Крыма во время Пасхи
На Крым идут сильные дожди и похолодание
«Халатность и безответственность!»: Глава Крыма призвал полицию дать правовую оценку действиям нового зараженного коронавирусом
В Крыму перенесли подготовку к призыву в армию из-за коронавируса
Записаться на подтверждение учетной записи на портале Госуслуг теперь можно по отдельному телефону
Роспотребнадзор о коронавирусе в Крыму: Мы в начале развития эпидемической ситуации
Симферопольцы хуже всего соблюдают режим самоизоляции по сравнению с другими крымчанами
В Крыму под наблюдением медиков по коронавирусу находятся 2,7 тысячи человек
Пожилым жителям Крыма начнут выдавать пропуска для выхода на улицу
В Крыму разрешили работу еще нескольких предприятий и фирм на время карантина