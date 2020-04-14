2020-04-14T13:10:54+03:00
Общество

Мошенники в Крыму в период самоизоляции: Как преступники крадут деньги онлайн

В Крыму в период самоизоляции из-за коронавируса активизировались мошенники. Теперь они работают дистанционно и похищают деньги граждан с карт
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Будьте бдительныБудьте бдительныФото: Анастасия Осипова
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С началом пандемии коронавируса в России отмечается появление новых способов мошенничества.

Как сообщили в пресс-службе Центробанка РФ, преступники предлагают людям купить медицинские маски, дезинфицирующие средства, лекарства, вакцину. Они звонят жертвам и рассказывают о возможностях рефинансирования кредитов, возврата денег за авиабилеты.

Кроме того, мошенники маскируются под официальные организации, создают фишинговые сайты, где установлены вредоносные программы. После этого они получают доступ к персональным данным, сообщениям, а после - к банковским картами, и списывают деньги.

- Стоит перепроверять достоверность данных получателя и никому не сообщать свои персональные данные и секретные данные банковских карт, - отметила управляющий Отделением по Республике Крым Южного ГУ Банка России Ирина Яблучанская.

ВАЖНО

Как не попасться на удочку мошенников:

- не переходите по ссылкам из писем незнакомых отправителей;

- проверяйте адресную строку сайта - часто адреса фишинговых сайтов отличаются от официальных всего одной-двумя буквами;

- для онлайн-платежей используйте отдельную карту;

- установите на все свои устройства антивирус и регулярно обновляйте его;

Если вы хотите перевести пожертвование на счет какой-то известной организации, то зайдите на ее официальный сайт и убедитесь, что они действительно проводят сбор средств.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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