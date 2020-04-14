Онлайн-похороны: Безопасная траурная церемония в условиях COVID-19

Карантинные и прочие противоэпидемиологические меры, которые были введены в связи с распространением COVID-19, - это вынужденная необходимость, которая, однако, отразилась почти на всех сферах нашей жизни.

Например, сейчас запрещено организовывать общественные сборы и мероприятия. В том числе организовывать похороны. Если нарушить запрет – жертв вируса станет в разы больше.

К сожалению, карантин и самоизоляция не остановили ход жизни, и если многое можно отложить, перенести, подстроить под ограничения, то как быть с похоронами – печальной, но неотъемлемой частью нашего существования?

Главное – соблюдать все рекомендации врачей и указы правительства. Не подвергать себя и своих близких опасности, соблюдать самоизоляцию и карантин даже в форс-мажорных условиях, помнить о средствах защиты и избегать контактов.

Почему похороны сейчас – это опасно?

Традиционный формат организации похорон подразумевает посещение целого ряда учреждений - от ритуальных агентств до ЗАГСа, а церемония прощания – это вообще идеальные условия для заражения десятков людей, которые впоследствии разнесут вирус в свои семьи. А ведь на похороны часто ходят пожилые, многие из которых буквально не переживут заражения.

В Москве, согласно указам, действуют ограничительные меры: нельзя устраивать массовые мероприятия, а пожилым людям и людям из групп риска нельзя выходить из дома. Это правильно и нужно.

Как бы ни хотелось, но нарушать запреты нельзя даже в виде исключения или форс-мажора нельзя. Иначе последствия будут еще хуже, ваши жизни и жизни ваших близких окажутся под серьезной угрозой. Но как все же быть с похоронами?

Онлайн похороны – новый безопасный формат

Тем не менее, несмотря на временные ограничения, достойно проститься с близкими все же удастся. Альтернативой традиционным похоронам, которые крайне опасны в условиях эпидемии, станут онлайн-похороны.

Онлайн похороны – это трансляция в режиме реального времени с кладбища или из крематория. Конечно, видео не заменит личного прощания, но это вынужденная мера, которая убережет сотни людей от возможного заражения.

А вот от поминок и личных встреч стоит отказаться, иначе похорон в ближайшем времени станет еще больше.

Оформление и бюрократия без контактов с людьми

К сожалению, похороны – это не только церемонии прощания, но и бюрократические нюансы, общение с ритуальными агентами, организаторами похорон, чиновниками и людьми, выдающими справки. Все это падает на плечи близких.

Некоторые столичные агентства уже перешли на удаленный формат оказания услуг, без необходимости лично встречаться с клиентами. Это крайне важно в условиях пандемии – свести контакты к минимуму. При этом качество услуг не страдает, и похороны удается организовать, как положено – все выбирается и утверждается по телефону или интернету.

Подробнее узнать об онлайн-похоронах и организации церемоний прощания в условия эпидемии COVID-19 в Москве вы можете на сайте профильного агентства MosGupRitual.ru.

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