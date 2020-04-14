2020-04-14T13:59:15+03:00
Новости компаний

Онлайн-похороны: Безопасная траурная церемония в условиях COVID-19

Московские ритуальные агентства удаленно решают документальные вопросы и ведут трансляцию похорон в интернете
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Альтернативой традиционным похоронам, которые крайне опасны в условиях эпидемии, станут онлайн-похороны.Альтернативой традиционным похоронам, которые крайне опасны в условиях эпидемии, станут онлайн-похороны.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Карантинные и прочие противоэпидемиологические меры, которые были введены в связи с распространением COVID-19, - это вынужденная необходимость, которая, однако, отразилась почти на всех сферах нашей жизни.

Например, сейчас запрещено организовывать общественные сборы и мероприятия. В том числе организовывать похороны. Если нарушить запрет – жертв вируса станет в разы больше.

К сожалению, карантин и самоизоляция не остановили ход жизни, и если многое можно отложить, перенести, подстроить под ограничения, то как быть с похоронами – печальной, но неотъемлемой частью нашего существования?

Главное – соблюдать все рекомендации врачей и указы правительства. Не подвергать себя и своих близких опасности, соблюдать самоизоляцию и карантин даже в форс-мажорных условиях, помнить о средствах защиты и избегать контактов.

Почему похороны сейчас – это опасно?

Традиционный формат организации похорон подразумевает посещение целого ряда учреждений - от ритуальных агентств до ЗАГСа, а церемония прощания – это вообще идеальные условия для заражения десятков людей, которые впоследствии разнесут вирус в свои семьи. А ведь на похороны часто ходят пожилые, многие из которых буквально не переживут заражения.

В Москве, согласно указам, действуют ограничительные меры: нельзя устраивать массовые мероприятия, а пожилым людям и людям из групп риска нельзя выходить из дома. Это правильно и нужно.

Как бы ни хотелось, но нарушать запреты нельзя даже в виде исключения или форс-мажора нельзя. Иначе последствия будут еще хуже, ваши жизни и жизни ваших близких окажутся под серьезной угрозой. Но как все же быть с похоронами?

Онлайн похороны – новый безопасный формат

Тем не менее, несмотря на временные ограничения, достойно проститься с близкими все же удастся. Альтернативой традиционным похоронам, которые крайне опасны в условиях эпидемии, станут онлайн-похороны.

Онлайн похороны – это трансляция в режиме реального времени с кладбища или из крематория. Конечно, видео не заменит личного прощания, но это вынужденная мера, которая убережет сотни людей от возможного заражения.

А вот от поминок и личных встреч стоит отказаться, иначе похорон в ближайшем времени станет еще больше.

Оформление и бюрократия без контактов с людьми

К сожалению, похороны – это не только церемонии прощания, но и бюрократические нюансы, общение с ритуальными агентами, организаторами похорон, чиновниками и людьми, выдающими справки. Все это падает на плечи близких.

Некоторые столичные агентства уже перешли на удаленный формат оказания услуг, без необходимости лично встречаться с клиентами. Это крайне важно в условиях пандемии – свести контакты к минимуму. При этом качество услуг не страдает, и похороны удается организовать, как положено – все выбирается и утверждается по телефону или интернету.

Подробнее узнать об онлайн-похоронах и организации церемоний прощания в условия эпидемии COVID-19 в Москве вы можете на сайте профильного агентства MosGupRitual.ru.

* На правах рекламы

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Бизнесмена из Симферополя будут судить за то, что его дочь выстрелила себе в голову
За сутки аэропорт Симферополя не принял даже 500 человек
Жительница Крыма пыталась выехать из России по украинскому паспорту
За передвижением крымчан на самоизоляции будут следить видеокамеры ГИБДД
Житель Алушты заработал на мошеннической схеме больше 1 миллиона рублей
МВД будет принимать жалобы крымчан на штрафы за нарушение самоизоляции
С 15 апреля в Крыму без паспорта нельзя выходить на улицу
Крымские врачи будут проводить онлайн-консультации
Крым на следующей неделе получит еще две скорых с инфекционными боксами
В Симферополе 19-летний водитель на легковушке протаранил электроопору
Управляющая компания в Крыму останется без денег за плохую дезинфекцию в домах
Эксперт: Коронавирусом переболеет 70% населения планеты
Коронавирус в Крыму: 61 человек в стационаре, больше двух тысяч - под наблюдением на дому
Число крымчан, пострадавших от укусов клещей, выросло в два раза
Озвучен список стран, чьи граждане владеют землями Крыма
По Крымскому мосту за сутки проехало 3,5 тысячи машин
В Крыму строителям запретили собираться компаниями на перекурах
В крымские аптеки поступит 82 тысячи медицинских масок
Пьяная парочка из Ялты избила и обматерила сотрудников полиции
В Крыму за сутки не выявили новых зараженных коронавирусом
От крещения ребенка в период пандемии коронавируса лучше воздержаться
Священник рассказал, что делать верующим во время карантина на Пасху 2020
Семьям медиков Армянска помогут депутаты и волонтеры
Погода в Крыму на 14 апреля: сухо и тепло до +20
«Поводов для беспокойства нет»: Концертный директор рассказал о состоянии Булановой
Помогает ли горячее обертывание при коронавирусе победить пневмонию
«У меня оказалось воспаление легких»: Александр Васильев рассказал, как попал в больницу