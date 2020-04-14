2020-04-14T17:19:14+03:00
Конкурсы и тесты

Дети дома: «Комсомолка» запускает новый фотоконкурс для крымчан на карантине

Все желающие могут постить ВК самые яркие фото со своими чадами в домашнем быту
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Фото в группе ВК можно загружать до 26 апреля.Фото в группе ВК можно загружать до 26 апреля.
Изменить размер текста:

Чтобы не допустить распространение короновируса, власти Крыма настоятельно рекомендуют всем жителям полуострова выходить на улицу только в крайнем случае. По крайней мере до конца апреля.

Впрочем, жизнь на этом не заканчивается – она все так же бурлит, но только в домашних условиях. Взрослые перешли на «удаленку», школьники тоже продолжают грызть гранит науки из дома. Ну а все вместе ломают голову – чем занять малышей и как обуздать их неуемную энергию в домашних стенах. Одним словом, скучать в семьях сейчас точно не приходится, а комичных и парадоксальных ситуаций – хоть отбавляй.

«Комсомольская правда-Крым» запускает фотоконкурс «Дети дома» для активных крымчан, которые хотят запечатлеть самые яркие моменты с детьми на карантине.

Фотоконкурс будет проходить в трех номинациях:

- Школа дома

- Предки в шоке

- Счастливы вместе

Как поучаствовать?

Желающим принять участие в фотоконкурсе нужно загрузить фото для одной из номинаций или по одному фото в каждой из трех в альбом КП-Крым ВКонтакте по ссылке: https://vk.com/album-69752927_270586240. Фото необходимо сопроводить одним из трех хэштегов - #школадома, #предкившоке или #счастливывместе, придумать креативное название фото и указать имена фигурантов на фотографии.

Условия конкурса: 1. Репост поста о фотоконкурсе КП-Крым на свою стену ВК. Ссылка поста - https://vk.com/kpcrimea?w=wall-69752927_64391 2. Подписка на инстаграмм КП-Крым по ссылке.

Фото в группе ВК можно загружать до 26 апреля.

Итоги

Мы выберем 5 лучших фотографий из альбома ВК в каждой номинации и разместим на нашем сайте. До 14 мая все желающие прямым голосованием выберут победителей конкурса — их ждут подарки от спонсоров проекта.

Итоги конкурса и награждение победителей – 15 мая.

Будьте здоровы, активны и наслаждайтесь яркими моментами вместе с «Комсомолкой»!

ПАРТНЕРЫ ФОТОКОНКУРСА

Логотип компании

Логотип компании

Товары для творчества «Радуга»

Мы предлагаем широчайший ассортимент канцелярских товаров, товаров для художников и творчества, которые вы можете найти в магазинах нашей торговой сети, расположенных в Симферополе и Севастополе.

Нас отличает: - 19-летний опыт работы. - оперативность обслуживания и собственная логистика. - готовность решать нестандартные задачи.

КОНТАКТЫ:

Инстаграмм: https://www.instagram.com/crimea_raduga/

Телефон: +7(978) 827-37-13

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Роспотребнадзор продезинфицировал прибывшую в Крым из Греции яхту
Заключенных в крымских СИЗО будут проверять на коронавирус
Ограничение цен на медпрепараты и средства защиты временно отменили
Когда школьникам Симферополя начнут выдавать сухие пайки
В Керчи будут судить извращенца-рецидивиста, которого опознали дети
Грабитель из Бахчисарая набросился с ножом на полицейских и получил пулю в ногу
За год минимальный набор продуктов в Крыму подешевел на 28 рублей
Бизнесмена из Симферополя будут судить за то, что его дочь выстрелила себе в голову
За сутки аэропорт Симферополя не принял даже 500 человек
Жительница Крыма пыталась выехать из России по украинскому паспорту
За передвижением крымчан на самоизоляции будут следить видеокамеры ГИБДД
Житель Алушты заработал на мошеннической схеме больше 1 миллиона рублей
МВД будет принимать жалобы крымчан на штрафы за нарушение самоизоляции
С 15 апреля в Крыму без паспорта нельзя выходить на улицу