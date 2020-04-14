Дети дома: «Комсомолка» запускает новый фотоконкурс для крымчан на карантине

Чтобы не допустить распространение короновируса, власти Крыма настоятельно рекомендуют всем жителям полуострова выходить на улицу только в крайнем случае. По крайней мере до конца апреля.

Впрочем, жизнь на этом не заканчивается – она все так же бурлит, но только в домашних условиях. Взрослые перешли на «удаленку», школьники тоже продолжают грызть гранит науки из дома. Ну а все вместе ломают голову – чем занять малышей и как обуздать их неуемную энергию в домашних стенах. Одним словом, скучать в семьях сейчас точно не приходится, а комичных и парадоксальных ситуаций – хоть отбавляй.

«Комсомольская правда-Крым» запускает фотоконкурс «Дети дома» для активных крымчан, которые хотят запечатлеть самые яркие моменты с детьми на карантине.

Фотоконкурс будет проходить в трех номинациях:

- Школа дома

- Предки в шоке

- Счастливы вместе

Как поучаствовать?

Желающим принять участие в фотоконкурсе нужно загрузить фото для одной из номинаций или по одному фото в каждой из трех в альбом КП-Крым ВКонтакте по ссылке: https://vk.com/album-69752927_270586240. Фото необходимо сопроводить одним из трех хэштегов - #школадома, #предкившоке или #счастливывместе, придумать креативное название фото и указать имена фигурантов на фотографии.

Условия конкурса: 1. Репост поста о фотоконкурсе КП-Крым на свою стену ВК. Ссылка поста - https://vk.com/kpcrimea?w=wall-69752927_64391 2. Подписка на инстаграмм КП-Крым по ссылке.

Фото в группе ВК можно загружать до 26 апреля.

Итоги

Мы выберем 5 лучших фотографий из альбома ВК в каждой номинации и разместим на нашем сайте. До 14 мая все желающие прямым голосованием выберут победителей конкурса — их ждут подарки от спонсоров проекта.

Итоги конкурса и награждение победителей – 15 мая.

Будьте здоровы, активны и наслаждайтесь яркими моментами вместе с «Комсомолкой»!

ПАРТНЕРЫ ФОТОКОНКУРСА

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