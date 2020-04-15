Фоторепортаж: Врачам Крыма подарили тюльпаны из Никитского ботсада

В Никитском ботаническом саду собрали коробки цветов для медиков, которые сейчас трудятся в напряженном режиме. Первая партия букетов была отправлена ялтинским медработникам, сообщили в пресс-службе ботсада.

Директор ботанического сада Юрий Плугатарь рассказал, что идея поддержать медиков возникла, так как они работают на передовой и постоянно спасают жизни.

- Так как они не могут прийти на нашу выставку, мы хотели, чтобы выставка пришла к ним. Сегодня мы срезаем цветы и передаем медикам, чтобы частичка нашей красоты, созданной нашими руками, была рядом с ними, - сказал директор ботанического сада Юрий Плугатарь.

Собирали цветы сотрудницы ботсадаФото: Михаил ПАТЛИС

Парад тюльпанов в ботсаду - завораживающее зрелищеФото: Михаил ПАТЛИС

Тюльпаны сперва раскладывали по сортамФото: Михаил ПАТЛИС

Котикам тоже хочется красотыФото: Михаил ПАТЛИС

Цветы довезли и симферопольским медикамФото: Михаил ПАТЛИС

Цветы вручали и мужчинам-медикамФото: Михаил ПАТЛИС

Все медики остались довольны подарками ботсадаФото: Михаил ПАТЛИС