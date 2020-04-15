2020-04-15T16:20:36+03:00
Общество

Фоторепортаж: Врачам Крыма подарили тюльпаны из Никитского ботсада

«Парад тюльпанов» в этом году проходит в виртуальном режиме, но врачам досталась частичка красоты
Надежда ДАЦЮК
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Медики получили много положительных эмоций, которых так не хватает в это нелегкое времяМедики получили много положительных эмоций, которых так не хватает в это нелегкое времяФото: Михаил ПАТЛИС
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В Никитском ботаническом саду собрали коробки цветов для медиков, которые сейчас трудятся в напряженном режиме. Первая партия букетов была отправлена ялтинским медработникам, сообщили в пресс-службе ботсада.

Директор ботанического сада Юрий Плугатарь рассказал, что идея поддержать медиков возникла, так как они работают на передовой и постоянно спасают жизни.

- Так как они не могут прийти на нашу выставку, мы хотели, чтобы выставка пришла к ним. Сегодня мы срезаем цветы и передаем медикам, чтобы частичка нашей красоты, созданной нашими руками, была рядом с ними, - сказал директор ботанического сада Юрий Плугатарь.

Собирали цветы сотрудницы ботсада Фото: Михаил ПАТЛИС

Собирали цветы сотрудницы ботсадаФото: Михаил ПАТЛИС

Парад тюльпанов в ботсаду - завораживающее зрелище Фото: Михаил ПАТЛИС

Парад тюльпанов в ботсаду - завораживающее зрелищеФото: Михаил ПАТЛИС

Тюльпаны сперва раскладывали по сортам Фото: Михаил ПАТЛИС

Тюльпаны сперва раскладывали по сортамФото: Михаил ПАТЛИС

Котикам тоже хочется красоты Фото: Михаил ПАТЛИС

Котикам тоже хочется красотыФото: Михаил ПАТЛИС

Цветы довезли и симферопольским медикам Фото: Михаил ПАТЛИС

Цветы довезли и симферопольским медикамФото: Михаил ПАТЛИС

Цветы вручали и мужчинам-медикам Фото: Михаил ПАТЛИС

Цветы вручали и мужчинам-медикамФото: Михаил ПАТЛИС

Все медики остались довольны подарками ботсада Фото: Михаил ПАТЛИС

Все медики остались довольны подарками ботсадаФото: Михаил ПАТЛИС

Медики получили много положительных эмоций, которых так не хватает в это нелегкое время Фото: Михаил ПАТЛИС

Медики получили много положительных эмоций, которых так не хватает в это нелегкое времяФото: Михаил ПАТЛИС

ИСТОЧНИК KP.RU

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