В санатории Крыма отправят 500 тысяч человек, чтобы спасти курортную отрасль

Если эпидемиологическая ситуация в Крыму начнет улучшаться, власти региона готовы отправить в санатории республики около 500 тысяч человек. Дети, пенсионеры и малообеспеченные граждане получат возможность поправить свое здоровье за счет бюджета Крыма.

Кроме того, загрузка крымских пансионатов позволит поддержать курортную отрасль республики, которая сегодня испытывает не самые лучшие времена, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

- Считаю, что подобный подход даст возможность людям поправить свое здоровье, а с другой стороны - поддержать курортную сферу, - написал Аксенов на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой как на территории всей страны, так и непосредственно в Крыму, большому количеству предпринимателей необходима поддержка правительства.

- Мы понимаем, что основные средства Крым традиционно зарабатывает во время курортного сезона, однако уже сейчас прогноз неутешительный, - отметил Аксенов.

Именно поэтому в адрес Министерства экономического развития РФ власти республики направили заявку на докапитализацию Фонда микрофинансирования предпринимательства и Крымского гарантийного фонда для расширения льготного микрокредитования малого и среднего предпринимательства, а также выдачи поручительств под кредиты в коммерческих банках.

По оценкам крымских властей, в апреле-мае 2020 года турпоток в регион может снизиться на 950 тысяч человек из-за пандемии коронавируса.

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