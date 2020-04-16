Кредитные каникулы в Крыму из-за коронавируса 2020: кому положены и как получить

Из-за пандемии коронавируса у многих крымчан возникли проблемы с получением дохода. Бизнес приходится приостановить, предприятия простаивают. А у людей есть кредиты в банках, и наступает время платить. Что же делать, если нет возможности? Банки предлагают оформить кредитные каникулы и получить отсрочку платежей на срок до полугода.

- Уже сейчас крымчане могут воспользоваться принятыми мерами поддержки. Комплекс мер направлен на то, чтобы гражданам было проще пройти период пандемии и не попасть в долговую яму. Механизм предусматривает возможность вернуться после льготного периода в обычный график платежей с поступательным погашением тела кредита и начисленных процентов, – пояснила КП-Крым управляющий отделением по Республике Крым Южного ГУ Банка России Ирина Яблучанская.

В пресс-службе отделения по РК Южного главного управления Центробанка ответили на самые распространенные вопросы наших читателей относительно кредитных каникул.

НА КАКОЙ КРЕДИТ МОЖНО ВЗЯТЬ КАНИКУЛЫ

Кредитные каникулы можно оформить для всех видов займов в банках, микрофинансовых организациях (МФО) и кредитных потребительских кооперативах (КПК). Эта мера поддержки распространяется на ипотеки, потребительские кредиты, займы наличными и автокредиты, которые были выданы до 3 апреля 2020 года.

Важно помнить: по одному кредиту или займу кредитные каникулы предоставляются только один раз.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ НА ПОДАЧУ ЗАЯВЛЕНИЯ

Подать заявление можно до 30 сентября этого года.

КТО МОЖЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КРЕДИТНЫМИ КАНИКУЛАМИ?

Претендовать такую меру поддержки могут люди, чьи доходы за последний месяц, предшествующий подаче заявления, снизились более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году.

Для оформления каникул паспорта недостаточноФото: Александр ГЛУЗ

КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ?

Чтобы это подтвердить, нужно предоставить банку (МФО или КПК) справку из налоговой службы или уведомление о регистрации на бирже труда, официально оформленный больничный лист и другие документы. Полный перечень документов уточняйте в финучреждении.

Собрать все нужные документы можно в течение 90 дней со дня подачи заявления – по закону кредитор должен предоставить отсрочку и без бумаг, которые подтверждают снижение дохода.

Однако если окажется, что человек ошибся в расчетах и не может получить кредитные каникулы, их ему отменят. К тому же, придется возместить пропущенные платежи и выплатить штрафы. Кроме того, в кредитной истории клиента появится информация о просрочке.

СРОКИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЛАТЕЖАМ

Отсчет льготного периода по разного вида кредитам может варьироваться по срокам. Для потребительских кредитов он может начинаться за 14 дней до дня подачи заявления, для ипотечных – за 30 дней, а для каникул по кредитным картам возможность оформить их задним числом не предусмотрена.

Каникулы можно прервать в любой момент, сообщив об этом кредитору. Можно и дальше продолжать вносить любую удобную сумму, которая пойдет на погашение основного долга, а после истечения срока льготного периода кредитная организация начислит меньше процентов.

ПОЛУЧИЛ ОТСРОЧКУ - МОЖНО НЕ ПЛАТИТЬ?

В течение 5 дней после подачи заявления о необходимости получить кредитные каникулы, кредитор обязан сообщить заемщику решение и назвать дату начала отсчета льготного периода. На это время человек освобождается от всех платежей по кредиту, но проценты на сумму долга продолжат начисляться — их нужно будет заплатить позднее. Если ранее у заемщика уже была просрочка по кредиту или займу и ему начислили неустойку, штрафы или пени, на время каникул их заморозят, и они не будут расти. В это время кредитор также не имеет права продать квартиру или машину, которые находятся у него в залоге по кредиту.

КАКОЙ ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ ЖДЕТ ПОСЛЕ КАНИКУЛ

После завершения льготного периода основной долг по всем видам кредитов заемщик продолжит погашать согласно условиям договора. В отдельный долг выделят проценты, начисленные на сумму основного во время каникул. Правила погашения этого долга различаются для разных видов кредитов.

По кредитной карте необходимо будет погасить долг в течение двух лет равными ежемесячными платежами. По потребительскому, ипотечному или автокредиту долг нужно будет выплатить уже после окончания плановых выплат. Он также может быть разбит на несколько ежемесячных взносов, при этом их величина не должна превышать обычный ежемесячный платеж по кредиту.

Каникулы можно оформить на любой вид займаФото: Иван МАКЕЕВ

КАКИЕ ПРОЦЕНТЫ НАЧИСЛЯТЬ ЗА КРЕДИТЫ ВО ВРЕМЯ КАНИКУЛ

По ипотечным кредитам в течение льготного периода продолжают начислять тот процент, который прописан в договоре займа.

По потребительским кредитам и кредитным картам на время каникул установлена льготная ставка. Ее размер равен 2/3 среднерыночной ставки по такому же виду кредита, который взят у заемщика. В расчет берется ставка, которая действовала в тот день, когда клиент обратился за каникулами.

ПРОСРОЧИЛ ПЛАТЕЖ ИЗ-ЗА БОЛЬНИЧНОГО ПО КОРОНАВИРУСУ - ЖДАТЬ ЛИ ШТРАФА?

Банк России рекомендовал кредиторам не штрафовать заемщиков, у которых была выявлена коронавирусная инфекция. Если больные с таким диагнозом просрочат выплаты по ипотеке, до 30 сентября 2020 года банки и МФО не должны обращать взыскание на заложенную недвижимость. При спорных или неправомерных случаях начисления штрафа за просрочку можно обратиться с жалобой по контактам на сайте Банка России: https://www.cbr.ru/reception/

ЦИФРЫ

Максимальный размер кредитов, по которым можно получить отсрочку:

- по кредитным картам –100 000 рублей;

- по потребительским кредитам наличными — 250 000 рублей, если заемщиком было физическое лицо, и 300 000 рублей — если индивидуальный предприниматель;

- по автокредитам — 600 000 рублей;

- по ипотеке — 2 000 000 рублей (для регионов).

В расчет принимают размер выданного кредита и лимита по карте, а не текущую задолженность. Если сумма ипотечного кредита больше, в качестве альтернативы можно обратиться за ипотечными каникулами — возможность их оформить появилась в 2019 году. По другим видам кредитов, которые не укладываются в определенные законом лимиты, банки, МФО и КПК могут предложить реструктуризацию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/772338" frameborder="0"></iframe> Мишустин заявил о повышении размера займа для ипотечных каникул.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин поручил предусмотреть каникулы по ипотечным и потребительским кредитам

Компаниям малого и среднего бизнеса предоставят отсрочку по всем налогам, кроме НДС (подробности)

Отказали в ипотечных каникулах: кто виноват и что делать

Многие граждане обрадовались, услышав про возможность из-за пандемии получить ипотечные каникулы. Но на деле все оказалось не так-то просто (подробнее)

Каникулы по кредиту в связи с коронавирусом в 2020 году: Кто получит

В связи с коронавирусом в 2020 году финансовые организации предоставят каникулы по кредиту. Рассказываем, кто получит отсрочку в шесть месяцев (подробнее)

«Не бесплатно!»: В ЦБ пояснили, как будут начисляться проценты в период кредитных каникул

Вступил в силу закон о кредитных каникулах для банковских заемщиков. Льготу дадут не всем, а тем, кто финансово пострадал от распространения коронавирусной инфекции. Например, потерял работу или лишился части заработка. «КП» поясняет все нюансы антикризисной меры ЦБ и правительства. (подробности)