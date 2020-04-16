2020-04-16T21:49:12+03:00
Общество

Перенос Парада Победы 2020 в Крыму: какого числа пройдет и почему переносят

Из-за коронавируса президент Путин был вынужден объявить перенос Парада Победы 2020. Какого числа пройдет торжество, узнавала Комсомолка
Анастасия ЖУКОВА
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В Симферополе Парад Победы обычно проходит по центральному проспекту КироваВ Симферополе Парад Победы обычно проходит по центральному проспекту КироваФото: Наталья Гоцанюк
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Все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые должны были пройти 9 мая 2020 года, переносятся на другую дату из-за угрозы коронавируса. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин.

Глава государства назвал этот выбор непростым, объявляя о своем решении на Совете безопасности. Он подчеркнул, что дата 9 мая - святая для каждого россиянина, однако нельзя рисковать здоровьем граждан, устраивая торжества.

- Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне право начинать подготовку к параду и другим мероприятиям, - сказал Владимир Путин.

Новую дату Парада Победы президент не назвал, но пообещал, что отпразднуем всей страной тепло и торжественно - и обязательно в этом году.

В качестве альтернативной даты рассматривается 24 июня - день проведения первого Парада в 1945 году, а также 3 сентября - день окончания Второй Мировой войны.

В Совете министров РК комментировать перенос торжеств КП-Крым пока не стали. По информации наших источников, новую Парада Победы 2020 объявят в двадцатых числах апреля.

Путин объявил о переносе Парада Победы и марша "Бессмертного полка".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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