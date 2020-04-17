Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 17 апреля 2020 года: Еще трое заболевших

В Крыму количество зараженных коронавирусом 17 апреля 2020 года увеличилось еще на три подтвержденных случая.

- Первый заболевший уже был на контроле с учетом того, что был за границей, уже его сопровождали. Диагноз подтвержден, находится уже в изоляции. Второй случай - контактное лицо по Армянской больнице, он уже находился в боксе. И третий случай - контактное лицо в Красногвардейском районе по предыдущему случаю заболевания, - рассказал на заседании оперативного штаба глава РК Сергей Аксенов.

В свою очередь замначальника крымского управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков рассказал, что заболевший из Армянска - это пациент городской больницы, который ранее находился в одной палате с зараженным.

Напомним, в медучреждение с гипертоническим кризом попал мужчина, у которого позднее подтвердили Covid-19. На момент госпитализации медики не знали об этом, и теперь всю больницу превратили в обсерватор: там изолированы 133 человека - и пациенты, и медики.

- Гражданина, который находился с больным человеком в одной палате, в тот же день госпитализировали в инфекционный стационар. А при проявлении клинических признаков он был переведен в 7-ю городскую клиническую больницу Симферополя. Из контактов у него жена, ее госпитализировали под наблюдение в инфекционный стационар Армянска. Лабораторно была обследована, результат отрицательный пока, находится в условиях стационара, - отметил Дмитрий Крутиков.

Еще одна новая пациентка с Covid-19 подхватила инфекцию от жителя Красногвардейского района, вернувшегося из Москвы. О том, что она контактировала с больным, специалисты узнали во время эпидрасследования. У женщины трое ближайший контактных лиц - муж и двое детей.

- Больная госпитализирована. На сегодняшний день вручено постановление близким контактам (мужу и детям), материалы подготовлены в суд для принудительного размещения в условиях обсерватора в городе Евпатория, - сказал Крутиков.

Отдаленных контактов у заболевшей женщины - 11 человек, их всех отстранили от работы и отправили на самоизоляцию, под медицинское наблюдение.

Третий случай зарегистрировали в Керчи. Мужчина моряк и прибыл из Ирана.

- Добирался до Крыма поездом из Ростова-на-Дону, контакты установлены - 8 человек по вагону. Находятся под наблюдением. Еще по контактным лицам - 17 человек экипажа, информация ушла нашим коллегам в Астраханскую область. И 17 человек по Республике Крым установлены, кроме троих, все под медицинским наблюдением в условиях обсерватора. Мы разыскиваем водителя и двух пассажиров, с которыми он ехал 9 апреля в 3.30 утра из Багерово в Керчь, - добавил Дмитрий Крутиков. - Больной выявлен при анкетировании во время пересечения Крымского моста. Он сообщил честно, что был за границей.

Всего коронавирус подтвердили у 40 крымчан, из них 21 уже выздоровел.