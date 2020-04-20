2020-04-20T14:03:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Крыму, последние новости на 20 апреля 2020: Штрафы и новые заболевшие

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Крыму на 20 апреля 2020 года
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму все еще действует режим всеобщей самоизоляцииВ Крыму все еще действует режим всеобщей самоизоляцииФото: Михаил ПАТЛИС
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«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости – читайте в одном материале КП-Крым.

ГОРБОЛЬНИЦА АРМЯНСКА ПРЕКРАТИЛА БЫТЬ ОБСЕРВАТОРОМ

Итоговые тесты на коронавирус не выявили заболевания у врачей и пациентов горбольница Армянска, которую ранее закрыли на 14-дневный карантин из-за пациента с covid-19.

Более 130 человек - и врачи, и пациенты - в течение двух недель были вынуждены жить в больнице. Среди них пока нашли только одного заразившегося коронавирусом, он уже в 7-й горбольнице Симферополя. У всех остальных тесты отрицательные, и 20 апреля их начнут выписывать домой.

После Роспотребнадзор проведет финальную дезинфекцию учреждения, и уже со среды больница снова начнет работать в штатном режиме.

НОВЫЕ СЛУЧАИ

В Крыму нашли еще двух человек, зараженных коронавирусом. Один из них контактировал с заболевшими супругами-волонтерами из Ялты, а второй приехал из Москвы в Симферополь на поезде. У него была высокая температура, так что по решению санитарных врачей его сразу госпитализировали в инфекционный стационар.

Таким образом, на сегодняшний день В Крыму подтверждено уже 45 случаев заражения коронавирусом.

200 ШТРАФОВ

За минувшие сутки сотрудники МВД выписали почти две сотни административных протоколов за нарушение режима всеобщей самоизоляции. Кроме того, десятерых родителей привлекли к административной ответственности за то, что их дети находились на улице без сопровождения взрослых.

Также полицейские нашли двоих предпринимателей, которые работали, несмотря на введенный запрет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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