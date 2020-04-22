2020-04-22T12:07:25+03:00
Общество

На Южном берегу Крыма пропал замминистра культуры Москвы

Об исчезновении Леонида Ошарина его близкие заявили спустя несколько недель [фото]
Никита ПОЛЬКО
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Леонид Ошарин. Фото: пресс-служба Театра Маяковского.Леонид Ошарин. Фото: пресс-служба Театра Маяковского.
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На Южном берегу Крыма без вести пропал заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин. Эту информацию КП-Крым подтвердил источник в силовых структурах республики, отметив странность случившегося.

Дело в том, что 47-летний Ошарин уехал из Москвы в Краснодарский край. Затем он направился в Ялту, куда его довез таксист. В Крыму чиновник был 25 марта, а вот о его бесследном исчезновении супруга заявила только в апреле.

Последний раз московского чиновника видели на полуострове 30 марта. К поискам Ошарина 21 апреля подключился добровольческий поисковый спасательный отряд «МоскваСпас». Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят сообщить об этом по телефону 8(800)550-63-61.

Фото: ДПСО "МоскваСпас"/ВКонтакте

Фото: ДПСО "МоскваСпас"/ВКонтакте

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе МВД по РК, полиция Ялты также устанавливает местонахождение пропавшего.

- Осуществляется комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения гражданина. Проводится проверка, по окончании которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - отметили в МВД.

Его приметы: рост 176 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Носит щетину рыжего цвета. Был одет в черную куртку в стеганый квадрат, синие джинсы, черные кроссовки на белой подошве, темно-зеленую бейсболку и темные очки.

Поиски Ошарина идут как в Крыму, так и в Москве.

Заметим, что до своего назначения на должность заместителя руководителя Департамента культуры Москвы Леонид Ошарин был директором Московского академического театра им. Маяковского, директором театра «Et Cetera» и руководителем продюсерского курса школы-студии МХАТ.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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