2020-04-23T20:18:45+03:00
Общество

«Машин не хватало, ездили на такси»: Четверть века назад в Симферополе победили эпидемию холеры

Холерный госпиталь тогда развернули на базе инфекционного отделения 7-й горбольницы Симферополя. Сегодня здесь снова специализированный инфекционный госпиталь, только теперь для больных коронавирусом
Анастасия ЖУКОВА
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Медицинских автомобилей не хватало, ездить приходилось на легковых таксиМедицинских автомобилей не хватало, ездить приходилось на легковых таксиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В 1994 году Елена Викторова* была фельдшером на «скорой» в Симферополе, когда на полуострове началась эпидемия холеры. Сегодня она работает врачом 7-й городской больницы и, как многие медики в стране, готовится дать отпор коронавирусу. Она рассказала «Комсомолке», как боролись со страшным заболеванием в то время, и насколько готова медицина сейчас.

Эпидемия кишечных инфекций началась в конце лета 94-го, в стране тогда была полная неразбериха. Медикам приходилось спасать людей на старом, изношенном оборудовании, а зачастую и без специальных медицинских автомобилей.

- Машин не хватало катастрофически, и так как тогда такси было не частное, а государственное предприятие, нам выделяли машины. На вызов ехал фельдшер и водитель такси, - вспоминает Елена Викторова. – Таксисты работали хорошо, дружно. Многие ребята потом перешли водителями на «скорую помощь», когда государственное такси разогнали.

В автопарке скорой помощи 1994 года были РАФики и «Буханки» Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В автопарке скорой помощи 1994 года были РАФики и «Буханки»Фото: Олег РУКАВИЦЫН

ХЛОР И МАРГАНЦОВКА

Конечно, не каждый вызов с подходящими симптомами (рвота, понос, слабость, судороги и жажда) оказывался холерой, врачам приходилось разбираться с целым букетом «кишечных» болезней - гастроэнтероколитами, сальмонеллезом, дизентерией.

Защитных комбинезонов, подобных современным, тогда тоже не выдавали, врачи пользовались так называемыми противохолерными укладками – по советским стандартам. Медику полагался халат, шапочка или косынка на голову, маска, перчатки, защитные очки и набор дезинфицирующих средств для обработки лица, рук, одежды. Использовали растворы хлорной извести, марганцовки.

Как надевать костюм, как снимать, как обрабатывать обувь и руки – каждый шаг регламентировался строгой инструкцией.

- Никто из наших сотрудников за время эпидемии холеры не заразился. На «скорой помощи» нас учили чуть ли не подручными средствами защищать себя, и это было грамотно, можно работать нормально. Сейчас вам предоставляют костюм, но никто не думает, что врачу в нем надо не просто пройти по территории, а еще сделать инъекцию, осмотреть больного, реанимировать, интубировать (ввести гибкую пластиковую трубку в трахею для обеспечения дыхания. – Ред.). То, что у нас есть сейчас, - это очень неудобно.

ЗАРАЖАЛИСЬ НА БАЗАРАХ

Эпидемия больше всего затронула Симферополь и близлежащие поселки (190 больных), на втором месте по количеству заболевших – Алушта (53 человека), также были зарегистрированы случаи в Евпатории, Севастополе и Бахчисарае. Умерли, по официальным данным, 10 человек.

Советский плакат о профилактике холеры. 1921 год. Актуален и поныне

Советский плакат о профилактике холеры. 1921 год. Актуален и поныне

Жарким летом в Крыму возбудители холеры прекрасно себя чувствовали в горячей морской воде. Искупался – заразился. Проблемы с ЖКХ (изношенные сети, плохая очистка водопроводной воды) и сброс в море канализационных вод тоже играли не на руку крымчанам.

- Прежде всего, недостаток воды, плохое водоснабжение. Плюс к этому - несоблюдение правил личной гигиены. Это же наблюдается в торговле квасом, пивом, на стихийных базарах, в общественном питании. Изготовители продукции в погоне за прибылью абсолютно игнорируют замечания, - говорил летом 1994 года в интервью «Крымской правде» министр здравоохранения Крыма Евгений Короленко.

Никаких серьезных карантинных мер из-за эпидемии холеры так и не ввели, кроме закрытия двух десятков школ в Симферополе из-за антисанитарии. В итоге крымчан спасла погода: к концу октября похолодало – и эпидемия сошла на нет.

ОСОБЫЙ ГОСПИТАЛЬ

Холерный госпиталь тогда развернули на базе инфекционного отделения 7-й горбольницы Симферополя. Сегодня эта больница – снова специализированный инфекционный госпиталь, только теперь здесь готовятся принимать больных коронавирусом.

Специализация Елены Викторовой никак не связана с инфекционными болезнями, но оказывать помощь пациентам с covid-19 будут абсолютно все сотрудники клиники, независимо от профиля.

Пациентов либо выписали домой, либо «раздали» другим больницам. Палаты свободны.

- Больных пока нет. Сидим наготове, ждем. Идешь на работу и не знаешь, вернешься ли домой или будешь сидеть на карантине, или круглосуточно работать. Вот сейчас пойдут пациенты, конечно, я буду оказывать помощь. Но если честно, страшно, - признается врач. - Со мной живут пожилые родители, не дай Бог домой принести инфекцию…

СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНА VS ЭПИДЕМИИ

В 94-м в Симферополе была пара аппаратов УЗИ на весь город, а сейчас в каждой больнице – компьютерный томограф. Но вместе с новейшей техникой XXI век подарил врачам страховую медицину, и у нее, по мнению Елены Викторовой, есть множество «побочных эффектов», которые стали особенно видны во время пандемии.

Сейчас врачи экипированы вот так Фото: Иван МАКЕЕВ

Сейчас врачи экипированы вот такФото: Иван МАКЕЕВ

- В советские времена рассчитывали количество врачей и коек в стационарах, исходя из населения. Вот в Симферополе в 1994 году было 350 тысяч население, значит, должно было круглосуточно работать 35 бригад «скорой». В карты они играют или все на вызовах – не важно, но такое количество должно было быть: одна бригада на 10 тысяч населения, - вспоминает собеседница. - Сейчас не выгодно содержать столько бригад, решили - пусть они лучше делают в два раза больше вызовов.

В итоге часть врачей увольняется самостоятельно, не выдерживая нагрузки. Других сокращают, потому что «не выполняют план». Медики недоумевают, как можно точно спланировать количество инсультов, инфарктов и сломанных ног, но поделать ничего не могут.

- В обычные дни инфекционисты, к примеру, не настолько востребованы. Сокращается количество специалистов, уменьшается уровень их подготовки, - говорит Елена Викторова. - И вот возникает такая вспышка коронавируса – и катастрофа. Выясняется, что врачей не хватает, мест не хватает. Не хватает пульмонологов, которые бы лечили пневмонию, не хватает анестезиологов, реаниматологов, которые могут интубировать, оказывать реанимационную помощь. И это – из-за современной страховой медицины.

*имя изменено

СПРАВКА КП

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ИСТОЧНИК KP.RU

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