Где в Крыму стоят передвижные дорожные камеры: ГИБДД обнародовала список мест
В Крыму работают 15 передвижных комплексов, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения.
Время от времени места их дислокации меняются - в зависимости от аварийности на том или ином участке. Схему размещения утверждает ГИБДД. Комплексы работают с 8.00 до 18.00 ежедневно
Пресс-служба ведомства обнародовала перечень точек, где будут стоять передвижные дорожные камеры с 20 по 26 апреля 2020.
Симферопольский район:
1. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 633 км + 800м. (поворот на с. Красная Зорька);
2. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 637 км + 800м. (поворот на пгт. Гвардейское);
3. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 643 км. (поворот на с. Урожайное);
4. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 647 км + 900м. (с. Аграрное);
5. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 648 км + 200м. (поворот на пгт. Молодежное);
6. а/д Красноперекопск – Симферополь, 96 км. (поворот на с. Новый Сад);
7. а/д Красноперекопск – Симферополь, 100 км. (пгт. Гвардейское);
8. а/д Красноперекопск – Симферополь, 105 км. (с. Маленькое);
9. а/д Саки – Орловка – Равнополье до а/д Симферополь - Николаевка, с 4 км+ 500 м. (Равнополье);
Симферополь:
1. а/д Восточный обход г. Симферополя, с 9 км. по 10 км. возле АЗС «Татнефть» в сторону ул. Киевской (ограничение скорости 70), съезд на Живописное;
г. Бахчисарай и Бахчисарайский район:
1. а/д Песчаное-Почтовое, с 14 км по 15 км;
2. а/д Песчаное-Почтовое, 7 км. + 885м. (с. Вилино);
Алушта:
1. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 704 км. + 600м;
2. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 705 км. + 110м;
Евпатория:
1. а/д Евпатория – Мирный (Сакский район) с 10 км. по 11 км;
2. а/д Евпатория – Мирный (Сакский район) с 17 км. + 500м. по 18 км. + 500м;
3. а/д Евпатория – Мирный (Сакский район) с 21 км. по 22 км;
4. а/д Симферополь – Евпатория, 55 км. + 300м. (г. Евпатория);
5. а/д Симферополь – Евпатория, 58 км. + 700м. (г. Евпатория);
трасса Таврида:
1. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 18 км + 200м;
2. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 38 км;
3. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 45 км + 600м;
4. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 51 км + 800м;
5. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 58 км + 400м;
6. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 68 км;
7. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 70 км + 800м;
8. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 85 км;
9. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 93 км + 200м;
10. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 99 км. + 600м;
11. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 108 км + 800м;
12. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 127 км + 100м;
13. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 134 км;
14. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 143 км + 300м;
15. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 147 км;
16. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 157 км;
17. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 167 км;
18. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 170 км;
19. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 172 км. + 500м;
20. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 174 км + 500м;
21. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 175 км. + 500м;
22. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 158 км. + 200м;
23. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 164 км. + 500м;
24. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 136 км;
25. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 31 км;
26. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 56 км + 400м;
Ялта:
1. а/д Гончарное - Ялта, 52 км. + 900м. (пос. Ливадия);
2. а/д Ялта – Севастополь, 5 км. + 20м. (г. Ялта);
3. а/д Ялта – Севастополь, 7 км. + 300м. (г. Ялта);
4. а/д Ялта – Севастополь, 7 км. + 700м. (г. Ялта);
5. а/д Ялта – Севастополь, с 11 км. + 900м. по 12 км. + 100 м;
6. а/д Ялта – Севастополь, 20 км. + 700м (г. Алупка);
7. а/д Ялта – Севастополь, 21 км. + 100м (г. Алупка);
8. а/д Ялта – Севастополь, 22 км. + 500м;
9. а/д Ялта – Севастополь, 26 км. + 600м;
10. а/д Ялта – Севастополь, 31 км. + 200м;
11. а/д Ялта – Севастополь, 40 км. + 750м;
ИСТОЧНИК KP.RU