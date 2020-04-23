2020-04-23T20:18:45+03:00
Общество

Где в Крыму стоят передвижные дорожные камеры: ГИБДД обнародовала список мест

В ГИБДД опубликовали список мест, где установлены передвижные дорожные камеры
Анастасия ЖУКОВА
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Передвижные дорожные камеры работают по всему полуостровуПередвижные дорожные камеры работают по всему полуостровуФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму работают 15 передвижных комплексов, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения.

Время от времени места их дислокации меняются - в зависимости от аварийности на том или ином участке. Схему размещения утверждает ГИБДД. Комплексы работают с 8.00 до 18.00 ежедневно

Пресс-служба ведомства обнародовала перечень точек, где будут стоять передвижные дорожные камеры с 20 по 26 апреля 2020.

Симферопольский район:

1. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 633 км + 800м. (поворот на с. Красная Зорька);

2. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 637 км + 800м. (поворот на пгт. Гвардейское);

3. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 643 км. (поворот на с. Урожайное);

4. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 647 км + 900м. (с. Аграрное);

5. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 648 км + 200м. (поворот на пгт. Молодежное);

6. а/д Красноперекопск – Симферополь, 96 км. (поворот на с. Новый Сад);

7. а/д Красноперекопск – Симферополь, 100 км. (пгт. Гвардейское);

8. а/д Красноперекопск – Симферополь, 105 км. (с. Маленькое);

9. а/д Саки – Орловка – Равнополье до а/д Симферополь - Николаевка, с 4 км+ 500 м. (Равнополье);

Симферополь:

1. а/д Восточный обход г. Симферополя, с 9 км. по 10 км. возле АЗС «Татнефть» в сторону ул. Киевской (ограничение скорости 70), съезд на Живописное;

г. Бахчисарай и Бахчисарайский район:

1. а/д Песчаное-Почтовое, с 14 км по 15 км;

2. а/д Песчаное-Почтовое, 7 км. + 885м. (с. Вилино);

Алушта:

1. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 704 км. + 600м;

2. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 705 км. + 110м;

Евпатория:

1. а/д Евпатория – Мирный (Сакский район) с 10 км. по 11 км;

2. а/д Евпатория – Мирный (Сакский район) с 17 км. + 500м. по 18 км. + 500м;

3. а/д Евпатория – Мирный (Сакский район) с 21 км. по 22 км;

4. а/д Симферополь – Евпатория, 55 км. + 300м. (г. Евпатория);

5. а/д Симферополь – Евпатория, 58 км. + 700м. (г. Евпатория);

трасса Таврида:

1. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 18 км + 200м;

2. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 38 км;

3. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 45 км + 600м;

4. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 51 км + 800м;

5. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 58 км + 400м;

6. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 68 км;

7. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 70 км + 800м;

8. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 85 км;

9. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 93 км + 200м;

10. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 99 км. + 600м;

11. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 108 км + 800м;

12. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 127 км + 100м;

13. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 134 км;

14. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 143 км + 300м;

15. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 147 км;

16. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 157 км;

17. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 167 км;

18. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 170 км;

19. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 172 км. + 500м;

20. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 174 км + 500м;

21. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 175 км. + 500м;

22. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 158 км. + 200м;

23. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 164 км. + 500м;

24. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 136 км;

25. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 31 км;

26. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 56 км + 400м;

Ялта:

1. а/д Гончарное - Ялта, 52 км. + 900м. (пос. Ливадия);

2. а/д Ялта – Севастополь, 5 км. + 20м. (г. Ялта);

3. а/д Ялта – Севастополь, 7 км. + 300м. (г. Ялта);

4. а/д Ялта – Севастополь, 7 км. + 700м. (г. Ялта);

5. а/д Ялта – Севастополь, с 11 км. + 900м. по 12 км. + 100 м;

6. а/д Ялта – Севастополь, 20 км. + 700м (г. Алупка);

7. а/д Ялта – Севастополь, 21 км. + 100м (г. Алупка);

8. а/д Ялта – Севастополь, 22 км. + 500м;

9. а/д Ялта – Севастополь, 26 км. + 600м;

10. а/д Ялта – Севастополь, 31 км. + 200м;

11. а/д Ялта – Севастополь, 40 км. + 750м;

ИСТОЧНИК KP.RU

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