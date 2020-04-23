Где в Крыму стоят передвижные дорожные камеры: ГИБДД обнародовала список мест

«Я на каблуках ему до пояса доставала»: история необычной девушки, рост которой всего 117 сантиметров

Про себя она говорит «117 сантиметров идеала», на ее «Инстаграм» подписаны тысячи, но она до сих пор ищет одного единственного — того, кого полюбит