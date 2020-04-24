В Крыму еще полгода назад сняли пророческий сериал про неизвестный вирус
Еще за полгода до пандемии коронавируса в Крыму прошли съемки многосерийного фильма про неизвестную болезнь. Сериал «Закрытый сезон» рассказывает про приморский поселок, в котором загадочным образом начинают умирать люди.
Съемки прошли в крымском поселке Курортное у подножия горы Кара-Даг. По сюжету, в приморском городе, большинство жителей которого зарабатывают на туристах, происходит несколько загадочных смертей.
Кирилл Гребенщиков на съемках сериала. Фото: kino.mail.ru
Курортный сезон оказывается под угрозой, ведь вполне здоровых людей губит неизвестная болезнь. Тогда в город вызывают эпидемиолога из Москвы.
Среди актеров сериала - Дарья Урсуляк, Кирилл Гребенщиков и Нелли Уварова, которая ради роли побрилась на лысо, сообщается на портале «Кино.mail.ru».
Сценаристом выступила Алена Званцова, работавшая над сериалом «Оттепель». А вот режиссером стала Дарья Полторацкая, снявшая фильмы «Расплата» и «Отчаянные».
- Это история о том, что в любых испытаниях, которые иногда совсем неожиданно на нас сваливаются и приходят не с той стороны, откуда ждали, надо оставаться человеком. Вирусы - это вид стихии. Человек не может полностью защититься и предвидеть все последствия, - говорит о своей работе режиссер Полторацкая.
Нелли Уварова. Кадр из фильма. Фото: kino.mail.ru
Когда она вернулась на место работы в марте, хозяин местной гостиницы проводил параллели с тем, что происходит в мире в связи с пандемией коронавируса, и интересовался у режиссера финалом «Закрытого сезона».
Но узнать конец этой пророческий истории зрители смогут только после показа. Премьера состоится 28 апреля на платных сервисах, а затем «Закрытый сезон» покажут на канале «Россия 1».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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