В Крыму еще полгода назад сняли пророческий сериал про неизвестный вирус

Еще за полгода до пандемии коронавируса в Крыму прошли съемки многосерийного фильма про неизвестную болезнь. Сериал «Закрытый сезон» рассказывает про приморский поселок, в котором загадочным образом начинают умирать люди.

Съемки прошли в крымском поселке Курортное у подножия горы Кара-Даг. По сюжету, в приморском городе, большинство жителей которого зарабатывают на туристах, происходит несколько загадочных смертей.

Кирилл Гребенщиков на съемках сериала. Фото: kino.mail.ru

Курортный сезон оказывается под угрозой, ведь вполне здоровых людей губит неизвестная болезнь. Тогда в город вызывают эпидемиолога из Москвы.

Среди актеров сериала - Дарья Урсуляк, Кирилл Гребенщиков и Нелли Уварова, которая ради роли побрилась на лысо, сообщается на портале «Кино.mail.ru».

Сценаристом выступила Алена Званцова, работавшая над сериалом «Оттепель». А вот режиссером стала Дарья Полторацкая, снявшая фильмы «Расплата» и «Отчаянные».

- Это история о том, что в любых испытаниях, которые иногда совсем неожиданно на нас сваливаются и приходят не с той стороны, откуда ждали, надо оставаться человеком. Вирусы - это вид стихии. Человек не может полностью защититься и предвидеть все последствия, - говорит о своей работе режиссер Полторацкая.

Нелли Уварова. Кадр из фильма. Фото: kino.mail.ru

Когда она вернулась на место работы в марте, хозяин местной гостиницы проводил параллели с тем, что происходит в мире в связи с пандемией коронавируса, и интересовался у режиссера финалом «Закрытого сезона».

Но узнать конец этой пророческий истории зрители смогут только после показа. Премьера состоится 28 апреля на платных сервисах, а затем «Закрытый сезон» покажут на канале «Россия 1».

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