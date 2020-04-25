Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 25 апреля 2020: За сутки зафиксировали 10 новых случаев

На 25 апреля количество зараженных коронавирусной инфекцией в Крыму выросло на 10 человек.

- У нас за истекшие сутки 10 случаев заражения в Республике Крым. Максимальное количество за весь период наблюдения, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, один человек - это лифтер Красногвардейской больницы, другой – пациент Сакской больницы. Также коронавирус обнаружили у двух врачей Железнодорожной больницы в Симферополе и у женщины из Белогорска, которая была пациентом Красногвардейской больницы. Один случай зафиксировали в Джанкойском районе - это уже ранее выявленный семейный очаг, и еще четыре зараженных человека появилось в Сакском районе.

Таким образом, общее количество зараженных в Крыму выросло до 67. Выписаны из больниц 29 человек.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Крыма Наталья Пеньковская уточнила, что у семи из десяти заболевших не было клинических проявлений.

- Из всех выявленных очагов зафиксировано три случая с пневмонией. До этого больных коронавирусом мы выявляли были с диагнозами ОРВИ либо бессимптомные. Пневмонии у лифтера, у санитарки приемного отделения РДКБ, - уточнила Пеньковская.